DHA İSTANBUL - GÜNGÖREN'DE KOCASINI ÖLDÜREN KADIN ADLİYEYE GİRİŞTE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

"O BENİ ÖLDÜRECEKTİ"

Haber - Kamera: Serpil KIRKESER İSTANBUL

Güngören'de eşi Kadir Ö.'yü bıçaklayarak öldüren Hülya Ö. adliyeye sevk edildi.

Hülya Ö. Güngören Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Basın mensuplarının "Kocanızı neden öldürdünüz?" şeklindeki sorusu üzerine Hülya Ö. "Ben onu öldürmek istemedim, kendimi savundum. O beni öldürecekti" diyerek ağladı.



Görüntü Dökümü:

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Hülya Ö.'nün görüntüsü

Soruya cevap vermesi

Adliyeden görüntü

