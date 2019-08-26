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DHA İSTANBUL - GÜNGÖREN'DE KOCASINI ÖLDÜREN KADIN ADLİYEYE GİRİŞTE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

"O BENİ ÖLDÜRECEKTİ" Haber - Kamera: Serpil KIRKESER İSTANBUL Güngören'de eşi Kadir Ö.'yü bıçaklayarak öldüren Hülya Ö. adliyeye sevk edildi.  Hülya Ö. Güngören Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy...

GÜNDEM 26.08.2019, 10:37
DHA İSTANBUL - GÜNGÖREN'DE KOCASINI ÖLDÜREN KADIN ADLİYEYE GİRİŞTE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

"O BENİ ÖLDÜRECEKTİ"

Haber - Kamera: Serpil KIRKESER İSTANBUL
Güngören'de eşi Kadir Ö.'yü bıçaklayarak öldüren Hülya Ö. adliyeye sevk edildi. 
Hülya Ö. Güngören Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Basın mensuplarının "Kocanızı neden öldürdünüz?"  şeklindeki sorusu üzerine  Hülya Ö. "Ben onu öldürmek istemedim, kendimi savundum. O beni öldürecekti" diyerek ağladı.  


Görüntü Dökümü:
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Hülya Ö.'nün görüntüsü
Soruya cevap vermesi
Adliyeden görüntü
 

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