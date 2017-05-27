DHA İSTANBUL - GÜNEŞLİ'DE ÇIKAN YANGINDAN 2 BİNA YANIYOR (1)

Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL
Güneşli'de çıkan yangın iki binanın bodrum katlarını sardı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
CANLI YAYINDAYIZ
Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL Güneşli'de çıkan yangın iki binanın bodrum katlarını sardı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Görüntü Dökümü: ------------ -Yangından görüntüler CANLI YAYINDAYIZ
27 Mayıs 2017 Cumartesi 18:58
Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL
Güneşli'de çıkan yangın iki binanın bodrum katlarını sardı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
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