DHA İSTANBUL - GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİYLE İSTANBUL'UN YAĞIŞTAN ETKİLENEN KRİTİK NOKTALARI 

Ramazan EĞRİ - Özgür EREN - Ali KEREM BENGİ - Hakan KAYA / İstanbul
(Haydarpaşa Limanı)
- Limanının havadan görüntüleri
- Limanın kardan görüntüleri
- Röportajlar
(Haydarpaşa)
- Haydarpaşa Protokol Camii'nin görüntüsü
(Karacaahmet Mezarlığı)
-Kökünden devrilen ağaçlar
-Dallarından kırılan ağaçlar
-Devrilen ağaçların zarar verdiği mezar taşları
(Katolik Mezarlığı)
-Çalışma alanın bariyerler kapatılması
-Yeni yapılan duvarın gündüz görünümü
-Latin Katolik Kabristanın yıkılan duvarın gündüz görünümü
-Ergenekon caddesi araç trafiğine açılması
-Yayaların caddenin kenarında yürümeleri
-Belediye işcilerin bariyerleri taşıması
28.07.2017 - 10.35 Haber Kodu : 170728040