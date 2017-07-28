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DHA İSTANBUL - GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİYLE BEYOĞLU VE BEŞİKTAŞ

  Haber-Kamera: Özgür EREN-Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul Dün akşam saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağmur ve dolunun oluşturduğu hasar gün yüzüne çıkıyor. Beyoğlu'nda yağmur nedeniyle bir ağaç park halindeki bir...

DHA İSTANBUL - GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİYLE BEYOĞLU VE BEŞİKTAŞ

 

Haber-Kamera: Özgür EREN-Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul
Dün akşam saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağmur ve dolunun oluşturduğu hasar gün yüzüne çıkıyor. Beyoğlu'nda yağmur nedeniyle bir ağaç park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi. Otomobil sahibi Halil  Muhammed, "Yağmur yağdı, araç arabanın üstüne düştü. Yağmurdan dolayı ağaç arabanın üstüne devrildi" diye konuştu. Beyoğlu'nda bazı sokaklarda da yağmur nedeniyle ağaçlar devrildi.
TRT'nin Beyoğlu Tepebaşı'nda bulunan stüdyo binası çatısının bir bölümü yağmur ve rüzgar nedeniyle yerinden çıkarak caddeye savrulduğu görüldü. Dün yağan dolu nedeniyle ağaçların yaprakları ve dalları  koparak cadde ve sokakları kapladı. Gezi Parkı'ndaki bazı ağaçlarda yağmur ve doludan zarar gördü. Kopan  ağaçların dalları Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi. Beşiktaş'ta ise bir kaldırım tamamen kopan yapraklar ile kaplandı.
Taksim Meydanı'ndaki yağmurdan zarar gören dev Türk Bayrağı ise sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yenisi ile değiştirilerek göndere çekildi. Dolu yağışına yakalanan bazı araçlarda maddi hasarlar oluştu. Bazı araçlarında camları çatlarken bazı araçların tavanlarında dolu izleri görüldü.

Görüntü Dökümü
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-Devrilen ağaçlardan detay görüntü
-Arabanın üzerine ağaç devrilmesi
-Araç sahibi Halil Muhammed ile röportaj
-Uçan çatıdan detay görüntü
-Gezi parkında zarar gören ağaçlardan ve işçilerin çalışmasından detay görüntü
-Taksim Meydanında zarar gören  dev Türk Bayrağının yenisi ile değiştirilmesi
-Cadde ve sokakların kopan ağaç yaprakları ile kaplanmasından detay görüntü
-Dolu isabet eden aracın camı ve tavanından detay görüntü     

28.07.2017 - 11.09 Haber Kodu : 170728049

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