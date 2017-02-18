DHA İSTANBUL GÜNDEMİ



09.30/11.00

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İstanbul Dostluk Derneğince Bahariye Mevlevihanesi'nde düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Sistemine Dostlarla Evet" programına, İktisadi Araştırmalar Vakfınca Grand Cevahir Otel'de gerçekleştirilecek "Yönetim Sistemi Değişikliğinin Türk Ekonomisine Etkileri" konferansına katılacak.

11.00

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kastamonu Sanayici ve İş Adamları Derneği Olağan Genel Kuruluna katılacak

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İSTANBUL BÜLTENİ - 1/////////

1- MAÇKA PARKI İÇİN TÜNELİN GÜZERGAHI DEĞİŞTİRİLDİ

Haber: Ezgi ÇAPA - İSTANBUL ()

Maçka Demokrasi Parkı'nın güneyinden geçerek Ortaköy Vadisi'ne ulaşacak Dolmabahçe-Levazım karayolu tünelinin güzergahı değiştirildi. Tünel hattı kuzeye kaydırılarak parkın altından geçirildi, CHP 'araç yoğunluğunu arttıracağı' gerekçesiyle yeni plana da 'hayır' oyu kullandı.

TÜNEL KUZEYE KAYDIRILDI, PARKIN ALTINDAN GEÇİRİLDİ

Maçka Demokrasi Parkı'nın bir kısmının kapatılması ile birinci etabına başlanan Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Tünelleri Projesi'nin imar planında değişiklik yapıldı. 13 Mayıs 2016 tarihinde İBB tarafından onaylanan proje, yeniden meclis gündemine geldi. Mecliste yeniden tartışma yaratan rapora göre, güzergah kuzeye kaydırıldı, tünel hattı Maçka Parkı'nın altından geçirildi. Öte yandan plan notlarına, park sınırlarının korunacağına yönelik ibare eklendi.

"199 AĞACI TAŞIYACAĞIZ"

Proje hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Trafik komisyonu başkanı Mahmut Yeter, "Ne Maçka Parkı'nda, ne ortadaki refüjde, ne de oradaki yeşil alanda en ufak bir küçülme söz konusu değil. Yaklaşık 199 ağacı taşıyacağız. Bunların tümü de yerlerine konulacak" açıklamasında bulundu.

"PROJE EN İNCE AYRINTISINA KADAR DÜŞÜNÜLMÜŞ"

Beşiktaş ilçesinden Bağımsız Meclis Üyesi seçilen Hüseyin Avni Sipahi, planı yapanlara teşekkür ederek, "Gönül rahatlığı ile oy kullandık. Sanki Beşiktaş'ın tek parkı varmış gibi davranılıyor. 'Tek yeşil alanı mahvoluyor' denmesini tepki ile karşılıyorum. Çünkü Beşiktaş'ın birçok parkı vardır. Proje son halinde en ince ayrıntısına kadar düşünülerek hazırlanmış. İyi bir hizmet olacağını düşünüyoruz. Yapanların ve yaptıranların eline sağlık" diye konuştu.

CHP, ARAÇ TRAFİĞİNİ ARTTIRACAĞI İÇİN RED VERDİ

CHP adına söz alan Yunus Can,revize edilen plana da olumsuz yönde oy kullanmalarını şu sözlerle açıkladı: "İstanbul'un trafik karmaşası plansız yatırımlarla çözülemez. Lastik tekerlekli araçların geçişini ve yoğunluğunu arttıracak her türlü özel taşımacılığa karşıyız. Bu tür yüksek maliyetli yatırımlar İstanbul'u halihazırda sıkıntıya düşürecek. Çözüm olmayacak beyhude bir yatırımdır. Lastik tekerlikli araçların yoğunluğunu arttıracak her türlü tünel yapılaşmasına karşı olduğumuz, trafiğe hiçbir şekilde çare olamayacağı düşüncesiyle karşıyız" diye konuştu. Konuşmaların ardından oylamaya sunulan rapor oyçokluğu ile kabul edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Değişiklik yapılan planın fotoğrafı

-Meclisten görüntü

-Barkovizyondan çekilen görüntüler

-Ulaştırma ve Trafik komisyonu başkanı Mahmut Yeter'in konuşması

-Beşiktaş'ın Bağımsız Meclis üyesi Hüseyin Avni Sipahi'nin konuşması

-CHP'li Meclis üyesi Yunus Can'ın konuşması

-Oylamadan görüntü

17.02.2017 - 20.11 - Haber Kodu : 170217233

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2- BAKAN ÖZLÜ: REFERANDUMDA ÇIKACAK OLAN EVET KARARI, TÜRKİYE'DE GÜVEN VE İSTİKRAR ORTAMINI UZUN YILLAR TEMİNAT ALTINA ALACAK

*Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü:

*"Cumhurbaşkanlığı sisteminin kabulüyle birlikte, çok daha demokratik, evrensel standartlara uygun, hızlı kararların alınabildiği ve bu kararların iyi denetlenebildiği bir yönetim modeline kavuşacağız"

*"Türkiye'ye dar gelen ve ilerleyen zamanlarda dikişleri muhakkak patlayacak bir ceketi sırtımızdan çıkaracağız. Yerineyse tamı tamına bizim bedenimize uygun, şık, kullanışlı, güzel ve uzun yıllar ihtiyacımızı karşılayacak bir ceket giyeceğiz. Referandumda çıkacak olan evet kararı, Türkiye'de güven ve istikrar ortamını uzun yıllar teminat altına alacak."

*Anadolu'nun en büyük 5 şirketine ödüllerini Bakan Özlü verdi.

*İstihdamını en çok arttıran ilk 5 şirketin ödüllerini Doğan Online ve hepsiburada.com Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner verdi.

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomist Dergisi ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) iş birliği ile düzenlenen Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Araştırması'nın ödül töreninde yaptığı konuşmada,"Cumhurbaşkanlığı sisteminin kabulüyle birlikte çok daha demokratik, evrensel standartlara uygun, hızlı kararların alınabildiği ve bu kararların iyi denetlenebildiği bir yönetim modeline kavuşacağız." dedi. Ekonomist Dergisi ile Türk Ekonomi Bankası (TEB) işbirliğinde, 13'üncü "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Araştırması Ödül Töreni" The Ritz-Carlton'da düzenlendi. Törene Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'de katıldı.

Törenin başında bir konuşma yapan Özlü Türkiye'nin 16 Nisan'da belki de tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaşayacağını belirterek: "Cumhurbaşkanlığı sisteminin kabulüyle birlikte, çok daha demokratik, evrensel standartlara uygun, hızlı kararların alınabildiği ve bu kararların iyi denetlenebildiği bir yönetim modeline kavuşacağız." dedi.

Özlü, "Türkiye'ye dar gelen ve ilerleyen zamanlarda dikişleri muhakkak patlayacak bir ceketi sırtımızdan çıkaracağız" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yerineyse tamı tamına bizim bedenimize uygun, şık, kullanışlı, güzel ve uzun yıllar ihtiyacımızı karşılayacak bir ceket giyeceğiz. Referandumda çıkacak olan evet kararı, Türkiye'de güven ve istikrar ortamını uzun yıllar teminat altına alacak. Devleti kim, nasıl, ne kadar süre yönetecek? Bu sorularla ilgili bütün muğlak cevapların yerine artık net cevaplar verilebilecek. Güven ve istikrar ortamının bir ülke için özellikle de iş dünyamız için ne kadar önemli olduğunu burada anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Bu anayasa değişikliğine neden ihtiyaç duyulduğunu en iyi anlayan ve takdir eden çevrenin iş dünyamız olduğuna inanıyorum. Yürütmede istikrarı ve netliği sağlayan, koalisyon dönemlerine son veren ve kuvvetler ayrılığı prensibini en doğru şekliyle hayata geçiren bir Türkiye, gücüne güç, hızına hız katacaktır." Böyle bir Türkiye'nin, özellikle de ekonomik alanda fark yaratacağını ve hızla tırmanışa geçeceğini aktaran Özlü, bu vesileyle, Türkiye'ye sahip çıkan, bu ülkeye her zaman hizmet eden iş insanlarına yürekten teşekkür etti.

6 KATEGORİDE 29 ŞİRKETE ÖDÜL

Bakan Özlü'nün konuşmasının ardından ödül törenine geçildi.Törende, 'En Büyük 5 Şirket', 'İhracatını En Çok Artıran 5 Şirket', 'İstihdamını En Çok Artıran 5 Şirket' 'Cirosunu En Çok Artıran 5 Şirket', 'Karını En Çok Artıran 5 Şirket' ve 'Anadolu 500'e En Fazla Şirket Gönderen Gruplar' olmak üzere 6 kategoride toplam 29 şirkete ödül verildi. Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Araştırması Ödül Töreni'nde Anadolu'nun en büyük 5 şirketi sırasıyla Tiryaki Agro Gıda Sanayi, Tosçelik Profil, Yıldız Entegre Ağaç Sanayi, ETİ Gıda ve Sarkuysan Elektrolitik Sanayi oldu. Bu şirketlere ödüllerini Bakan Özlü verdi. İstihdamını en çok arttıran ilk beş şirketin ödüllerini Doğan Online ve hepsiburada.com Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner verirken, araştırma sonuçlarına göre Erçal Fındık Otomotiv "Kârını En Çok Arttıran Şirket"; Kipaş Kağıt Sanayi "Cirosunu En Çok Arttıran Şirket"; Kayseri Metal Center Sanayi "İstihdamını En Çok Artıran Şirket" ve Kipaş Mensucat İşletmeleri "İhracatını En Çok Artıran Şirket" seçildi. 'Anadolu 500'e En Fazla Şirket Gönderen Gruplar' kategorisinde ise Sanko Holding, Boydak Holding, Erdemoğlu Holding ve Kipaş Holding ödül almaya hak kazandı.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Özlü'nün salona gelişi

-Özlü'nün açıklamaları

-Ödül töreni

-Genel ve detaylar

17.02.2017 - 23.59 Haber Kodu : 170217258

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3- POLİSİN SİLAHINDAN ÇIKAN KURŞUNLA ÖLEN GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ

Haber-Kamera: Mustafa ÖZDABAK - Özgür EREN / İSTANBUL ()

Esenyurt' ta polisin ateş alan silahıyla hayatını kaybeden, 16 yaşındaki lise öğrencisi Ömer Barış Topkara, toprağa verildi. Ayazağa Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde, gencin akrabaları ve futbol oynadığı kulüpten arkadaşları, gözyaşlarına boğuldu.

TABUTUN ÜZERİNE FORMASI KONULDU

Evyap Endüstri Meslek Lisesi, elektrik bölümü ikinci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Ömer Barış Topkara'nın tabutunun üzerine, forması konuldu. Gencin Ayazağaspor'un altyapısında futbol oynadığı belirtildi. Annesi 3 yıl önce kanserden hayatını kaybeden gencin, babası Seyfettin Topkara, taziyeleri kabul etti. İkindi vakti düzenlenen cenaze töreninden sonra, cenaze Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

POLİS VE DİĞER ŞÜPHELİ GENÇ SERBEST

Öte yandan gencin ölümüne neden olan polis memuru H.D.S çıkarıldığı Büyükçekmece Sulh Ceza Mahkemesi'nden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan olay sırasında Ömer Barış Topkara'nın yanında bulunan diğer hırsızlık zanlısı 16 yaşındaki E.A'nın da mahkemeden serbest bırakıldığı belirtildi.

HALASI ASİYE KÜÇÜKOSMAN; "HEPSİNDEN DAVACIYIM, GEREKEN HER YERE GİDECEĞİM"

Ömer Barış Topkara'nın halası Asiye Küçükosman; "Çocuk okuldan gelmiş. Evden, arkadaşıma gideceğim diyerek çıkmış. Nasıl olduysa, polis bunları yakalamış.Hırsızlık olayı, mont çalmışlar herhalde. Alan o değil. Yanındaki arkadaşı sabıkalıymış. Bunun öyle birşeyi yoktu. Polis yakalıyor. Hastaneye sağlık raporu almaya götürüyorlar. Oradan çocuklar kaçmaya çalışıyor. 200-300 metre kaçıyorlar, Polis yakalıyor. Yakaladıktan sonra çocuğu ensesinden vuruyor. Bize, 5-6 saat haber vermediler. Aramasak yine haber vermeyecekler. Hangi zamanda yaşıyoruz. Bu çocuğun kimliği var. Eğer bu çocuk bir hata etmişse, cezasını kanun versin. Polisin onun cezasını vermeye hakkı yok. Sonra bize haber vermeye mecburlar. Eğer bir suçu varsa cezasını kanun verseydi. Hepsinden davacıyım.Gereken yerlere gideceğim" dedi.

TEYZE OĞLU ASIM AYDINLI; "ACEMİ POLİSLERE, TEHLİKELİ YERLERDE GÖREV VERMESİNLER"

Ömer Barış Topkara'nın teyze oğlu Asım Aydınlı, "Esenyurt, İstanbul'un en tehlikeli yerlerinden biri. 5 aylık bir polis neden böyle bir yerde görev yapar. Böyle acemi polisleri, tehlikeli yerlere vermeleri de bir suçtur. Gencecik bir çocuk gitti. Hiçbirşey onu geriye getiremez" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Halası Asiye Küçükosman ile röportaj

-Teyzesinin oğlu Asım Aydınlı ile röportaj

-Tabuttan görüntü

-Tabutun üzerindeki formalardan görüntü

-Çocuğun babasından görüntü

-Ölen çocuğun kardeşinden detay görüntü

-Ölen kişinin arkadaşlarından görüntü

-Cenazeye gelen kalabalıktan genel ve yakın detaylar

-Cenaze namazının kılınması

-Tabutun cenaze aracına taşınması

-Genel ve yakın detaylar

17.02.2017 - 17.37 - Haber Kodu : 170217192

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(ÖZEL)

4- TEKEL BAYİ SOYGUNU GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber: Ali Kerem BENGİ İSTANBUL

Sultangazi'de, bir tekel bayiindeki silahlı soygun güvenlik kameralarına yansıdı. Gazi Mahallesi Ş. Nurettin Ateş Caddesi üzerinde bulunan tekel bayiinde önceki gün saat 23.30 sıralarında giren yüzleri maskeli 2 kişiden biri silahını doğrultarak, dükkan sahibinden kasadaki paraları istedi. Diğer şüpheli ise bu sırada raflarda bulunan içkileri elindeki torbaya doldurdu. Silahı gören dükkan sahibi kasada bulunan yaklaşık 200 lirayı soyguncuya verdi. Yaklaşık bin lira değerinde içki ve parayı alan soyguncular, yaya olarak olay yerinde kaçtı.



POLİS SOYGUNCULARI ARIYOR

Tekel bayiinin sahibinin ihbarı üzere olay yerine gelen polis ekipleri çevrede incelemelerde bulunduktan sonra güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Polis, kamera kayıtlarından eşkalini belirlediği soyguncuların yakalanması için çalışmalara başladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yüzleri maskeli iki kişi markette giriyor. Soyguncularından birisi tabancayı kasada bulanan karı kocaya yönelterek paraları istiyor. Diğer soyguncu ise bu arada raflardan içki şişelerini poşete doldurduktan sonra diğer soyguncu kasadaki para aldıktan sonra kaçıyor.



Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Soyguncuların markete gelmesi

-Soyguncunun tabancasını doğrultması

-Parayı alması

-Diğer soyguncunun torbaya içkileri doldurması

-Genel ve Detaylar

18.02.2017 - 01.46 Haber Kodu : 170218009