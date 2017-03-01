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DHA İSTANBUL - GRUP YORUM ÜYELERİ TAHLİYE EDİLDİ..

Haber: Özden ATİK / İstanbul, Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne 11 Kasım 2016'da yapılan operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan Grup Yorum üyeleri Ali Aracı, İnan Altın, Selma Altın, Helin Bölek, Dilan Poyraz, Sultan Gökçek...

DHA İSTANBUL - GRUP YORUM ÜYELERİ TAHLİYE EDİLDİ..

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne 11 Kasım 2016'da yapılan operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan Grup Yorum üyeleri Ali Aracı, İnan Altın, Selma Altın, Helin Bölek, Dilan Poyraz, Sultan Gökçek ve Fırat Kıl ile kültür merkezinde çalışan işçi Abdullah Özgün tahliye edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu Grup Yorum üyeleri Ali Aracı, İnan Altın, Selma Altın, Helin Bölek, Dilan Poyraz, Sultan Gökçek ve Fırat Kıl ve işçi Abdullah Özgün ile tutuksuz sanıklar Musa Varıcı, Cemil Varıcı ve Mehmet Varıcı katıldı. Grup Yorum üyelerinden Selma Altın, "Bizim silahımız, soluğumuz enstrümanımız. Keşke sanatımızla yargılanıyor olsaydık. Sanatı bitirmenin yolu daha etkili eserler sunmaktır. Bizim yerimiz mahkemeler değil, konser salonlarıdır" dedi. Dilan Poyraz ise polislerin baskına geldiklerinde arama, yakalama kararı olmadığını ileri sürerek "Baskına geldiklerinde yarım saat önce gözaltından çıkmıştım. Tutuklanmamızın nedeni orada olmamız. Orada olmasaydık tutuklanmayacaktık" diye konuştu. Sanık İnan Altın da "Biz marjinal bir grup değiliz. Milyonları bir araya getiren bir grubuz" dedi. Mahkeme heyeti, savunmaların ardından tutuklu 8 sanığın tahliyesine karar verdi. Duruşma 13 Haziran'a ertelendi.

Adliye önünde bekleyen bir grup, tahliye haberini alınca halay çekti.

Görüntü Dökümü:

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-Adliye önünde bir grubun halay çekmesi

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