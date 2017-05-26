DHA İSTANBUL - GÖZALTINDAKİ İMAMLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ





Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,()

FETÖ-PDY terör örgütüyle mücadele kapsamında 6 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan aralarında eski ve halen çalışan Diyanet İşleri Personelinin bulunduğu 25 kişi Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin örgütün haberleşme sistemi bylock kullandıkları belirtildi. Adliyeye çıkarılan şüpheliler arasında imamlar, kuran kursu öğretmenleri ve Diyanet işleri Başkanlığında veri hazırlama kontrol işletmenlerinin bulunduğu öğrenildi.

5 İLDE ORTAK OPERASYON YAPILMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, İstanbul Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 18 Mayıs 2017 tarihinde 5 ilde ortak operasyon yapılmıştı. İstanbul, Bolu, Kocaeli, Kayseri, Eskişehir Kırıkkale illerinde yapılan operasyonda 7'si kadın 25 kişi gözaltına alınmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler Türkiye Cumhuriyetinin Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmak veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmek veya bu düzeni fiilen uygulanmasını önleme, darbe girişiminde bulunmak, terör örgütü üyesi olmakla suçlanıyorlar.

ARALARINDA İMAMLAR VE KURAN KURSU ÖĞRETMENLERİ VAR

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'sinin halen Diyanet İşleri Başkanlığında görevli olduğu diğerlerinin ise daha önceden görevden alındıkları öğrenildi. Şüpheliler arasında İmam hatipler, kuran kursu öğreticileri ve Diyanet İşleri Başkanlığında veri hazırlama ve kontrol işletmeni görevlilerinin bulunduğu öğrenildi. Ayrıca şüpheliler arasında Zaman Gazetesi eski yazarı Ali Ünal'ın gelini Kuran kursu öğretmeni Yasemin Ü.'n de bulunduğu belirtildi. Ali Ünal terör örgütü olmaktan daha önce tutuklanmıştı.

POLİS MİDİBÜSLERİYLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğünde 8 gün boyunca sorgulanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çevik kuvvet otobüslerine bindirilerek Çağlayan Adalet sarayına götürüldü.



Görüntü Dökümü:

-----------

-Şüphelilerin adliyeye sevki

