DHA İSTANBUL- (GÖRÜNTÜYLE YENİDEN) MÜJDAT GEZEN SANAT MERKEZİ'Nİ KUNDAKLAYAN KİŞİ TUTUKLANDI

* Tutuklanan Mehmet Ali Aligül,

"Abdülhamit Han'ın torunuyum ben. Kimseye pabuç bırakmam. Olmasaydı iyiydi ama ve lakin benim dedelerime laf atacak kimse bir daha böyle bir şey yapmasın"

Haber: Arzu KAYA, İstanbul

Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan ve adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Mehmet Ali Aligül, "Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" suçundan tutuklandı.

TUTUKLANDI...

Sabah saatlerinde emniyetten 2. kez Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Mehmet Ali Aligül hakim karşısına çıktı. Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı veren 8. Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu yapılan Aligül, "Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" suçundan tutuklandı.

"OLMASAYDI İYİYDİ AMA..."

Adliye çıkışında cezaevine götürülürken basın mensuplarına konuşan Aligül, "Abdülhamit Han'ın torunuyum ben. Kimseye pabuç bırakmam. Olmasaydı iyiydi ama ve lakin benim dedelerime laf atacak kimse bir daha böyle bir şey yapmasın" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Aligül'ün adliye önünde yürümesi

-Konuşması

-Polis aracına bindirilmesi