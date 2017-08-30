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DHA İSTANBUL- (Görüntülerle) ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NDA TECAVÜZ GİRİŞİMİ

  Haber: Ali AKSOYER Kamera: Mehmet İLKAY ÖZER İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda Hollandalı üniversite öğrencisi 19 yaşındaki H.G.'ye tecavüz etmeye çalışan şüpheli polis tarafından yakalandı. Genç kızın teşhis ettiği  şüpheli...

DHA İSTANBUL- (Görüntülerle) ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NDA TECAVÜZ GİRİŞİMİ

 

Haber: Ali AKSOYER Kamera: Mehmet İLKAY ÖZER İstanbul
Zincirlikuyu Mezarlığı'nda Hollandalı üniversite öğrencisi 19 yaşındaki H.G.'ye tecavüz etmeye çalışan şüpheli polis tarafından yakalandı. Genç kızın teşhis ettiği  şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zincirlikuyu Mezarlığında önceki gün meydana gelen olayda turist olarak İstanbul'a gelen Hollanda uyruklu H.G. bir arkadaşını ziyaret ettikten sonra evine dönmek üzere Zincirlikuyu mezarlığının içinden geçmek istedi. Polis kayıtlarına göre mezarlık kenarında bekleyen bir kişi, genç kızın peşine düşerek onu takip etmeye başladı. H.G.'nin yanına yaklaşarak konuşmak isteyen karşı koyunca cinsel tacizde bulunan şüpheli genç kızın bağırmaya başlayıp mücadele etmesi üzerine korkarak kaçtı.
Ancak şüpheli fazla uzaklaşamadan ihbar üzerine polis olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
 Poliste verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheli E.G. genç kız tarafından teşhis edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:
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-H.G'nin fotoğrafı
-E.G'nin fotoğrafı
-Zincirlikuyu mezarlığının görüntüsü
-Genel ve detaylar

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