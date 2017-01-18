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DHA İSTANBUL - GİRİŞ YASAĞI BULUNAN NEW YORK TİMES MUHABİRİ TÜRKİYE'YE ALINMADI

Faik KAPTAN - Murat ÇAKIR / İstanbul New York Times Gazetesi'nin muhabiri Rod Nordland, hakkında giriş yasağı olduğu gerekçesiyle Atatürk Havalimanı’ndan Türkiye’ye girişine izin verilmedi. BA İngiliz Havayollarına ait bir uçakla...

DHA İSTANBUL - GİRİŞ YASAĞI BULUNAN NEW YORK TİMES MUHABİRİ TÜRKİYE'YE ALINMADI

Faik KAPTAN - Murat ÇAKIR / İstanbul

New York Times Gazetesi'nin muhabiri Rod Nordland, hakkında giriş yasağı olduğu gerekçesiyle Atatürk Havalimanı’ndan Türkiye’ye girişine izin verilmedi.

BA İngiliz Havayollarına ait bir uçakla dün saat 13.00’de İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelen Nordland'ın, pasaport kontrolu sırasında Türkiye’ye giriş yasağı olduğu ortaya çıktı. Milli güvenliğe aykırı haber yaptığı için adının İçişleri Bakanlığı listesinde yer aldığı öğrenilen Nordland, Pasaport Kısım Amir'liğine alındı. Burada işlemleri tamamlanan Rod Nordland, saat 17.30’da İstanbul’dan Londra’ya kalkan İngiliz Havayolları uçağı ile geri gönderildi.

 

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