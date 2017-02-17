DHA İSTANBUL - GIRGIR'IN KARİKATÜRÜNE SORUŞTURMA



Haber: Ümit TÜRK İstanbul /

Ünlü mizah dergisi Gırgır'da yayınlanan karikatür nedeniyle Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Derginin son sayısında yayınlanan "Musa Kızıldenizi ayırır ve Yahudiler kurtulur" başlıklı karikatürün, Musevilik ve İslam gibi semavi dinlere hakaret içerdiği iddia edildi. Karikatürü çizen ve yayımlayanlar hakkında TCK'nın 216/3 maddesinde yer alan "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılamak" suçundan soruşturma açıldığı belirtildi.