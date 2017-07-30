DHA İSTANBUL - (Geniş Haber) YENİKAPI'DA BÜYÜK KUDÜS MİTİNGİ 

- Saadet Partisi'nin düzenlediği Büyük Kudüs Mitingine CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile CHP İstanbul Milletvekilleri İlhan Kesici ve Mahmut Tanal da katıldı.

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İstanbul ()

Saadet Partisi öncülüğünde çok sayıda sivil toplum kuruluşunun desteğiyle gerçekleştirilen 'Büyük Kudüs Mitingi' Yenikapı'da gerçekleştirildi.

CHP DE TEMSİL EDİLDİ

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile CHP İstanbul Milletvekilleri İlhan Kesici ve Mahmut Tanal da katıldı. Ayrıca BBP İstanbul İl Başkanı ve Hüda-Par İstanbul İl Başkanı da mitinge destek verdi.

KUBBET-ÜS SAHRA'NIN ALTIN KUBBESİ FONDA

Miting kürsüsünde Kudüs'teki Kubbet-üs Sahra'nın altın kubbesinin bir maketi fon olarak kullanıldı." Hamas'a selam, Filistin'e selam" sloganlarının atıldığı mitingde Türk bayraklarının yanında Filistin ve Hamas bayrakları da taşındı. Kudüs mitingi mehter takımının çaldığı İstiklal Marşıyla başladı. Hamas Türkiye temsilcisi Cihat Yağmur ile Mısır Müslüman Kardeşler örgütünün temsilcisi Saadet Burhanettin de mitinge katıldı.

VEKİLLERE TEŞEKKÜR

"Bugün burada bizimle bulunan siyasi parti mensuplarına, kıymetli milletvekillerimize teşekkür etmeyi vazife addediyorum" diyerek konuşmasına başlayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu," Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün sesi bu meydanda. Mahmut Abbas'ın gözü bu meydandadır" diye konuştu.

MAZLUMLARA UMUT OLDUNUZ

Gazze'nin olduğu kadar Tel Aviv'in de gözünün Yenikapı meydanında olduğunu söyleyen Karamollaoğlu," Netenyahu'nun da gözü bu meydanda. Onların korkudan bacakları titriyor. Ekranlardan bu alana bakıp, 'nereden çıktı bu insanlar' diye derin bir korkunun içine kapılıyor. Burada 80 milyon Türkiye'nin yüreği var. Sizler bir kez daha mazlumlara umut oldunuz" dedi.

"HARİTALARI YENİDEN ÇİZMEK İSTİYORLAR"

Siyonistlerin Tevrat'ı değiştirdiklerini söyleyen Karamollaoğlu,"En büyük amaçları büyük İsrail'i kurmak, onun emniyetini sağlamak. 28 İslam ülkesinin haritasını yeniden çizmek istiyorlar. Ecdadımız geçmişte 19 haclı seferini püskürttüğü için ülkemizin güçlü bir devlet olmasını istememektedirler. Bunlar ABD'de bir takım siyasilerin gündeme 30 yıldır istikrarlı şekilde getirdikleri hususlardır" şeklinde konuştu.

İSRAİL İLE BARIŞ SAĞLANAMAZ

"İsrail ile pazarlık olmaz" diyen SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Barış sağlanamaz. Bunlarla yol yürünemez" dedi. Bütün uluslarası kuruluşların İsrail'i korumayı görev kabul ettiğini söyleyen Karamollaoğlu, "Milli görüşçüler olarak bizler, Kudüs'ün İslam birliğine giden yolun mihenk taşı olarak gördük. Milli görüşün ilk gününden itibaren hep Kudüs'ü gündemde tutmak için her sene Kudüs mitingleri yapmayı görev gördük. Erbakan hocamızın 1969 yılında Konya'da gerçekleştirdiği ilk mitingi, Kudüs mitingiydi. MSP'nin kapatılmadan önceki son mitingi de, yine Kudüs mitingi olmuştur" diye konuştu.

"O" PANKART AÇILDI

Karamollaoğlu'nun konuşması sırasında alanda, konuşmasının sonrasında da kürsüde "Müslümanlar Birleşin" pankartı açıldı. Aynı pankartın 1980'deki MSP'nin Konya mitinginde de açıldığı öğrenildi.

İET'YE ELEŞTİRİ

İslam İşbirliği Teşkilatının Kudüs konusunda cılız kaldığını söyleyen Karamollaoğlu," İİT'nin 57 üyesi var. Dünyanın en zengin kaynakları bu ülkelerde. Dünyanın en genç nufusu bu ülkelerdedir. Bu kadar zenginlik bizdeyken, İsrail bu kadar rahat hareket edememeliydi" dedi.

İSLAM ÜLKELERİNE ÇAĞRI

"Gücünüz adım atmaya yetmiyorsa, hiç olmazsa şu zalim İsrail'le ilişkilerinizi kesiniz" diyen Karamollaoğlu şu çağrıda bulundu: Sadece Mescid-i Aksa'dan değil, işgal ettiği bütün topraklardan geri çekilinceye kadar, İsrail'le diplomatik ilişkileri kesin...Yok kapitalist ülkelerde itibari yüksekmiş, yok finans kurumlarındaki hakimiyeti tescilliymiş. Bırakın bunları. Bu zulmün geçeceği günler yakındır. Allah'a emanet olun. Biz inanıyoruz ki zafer yakındır. Zafer inananlarındır.

GÜL MESAJ GÖNDERDİ.

Karamollaoğlu'nun konuşmasının ardından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün mitinge gönderdiği destek mesajı okundu. Ardından mitinge katılanlar kol kola kenetlendi. "İstanbul'dan Aksa'ya, direnişe bin selam" sloganı atıldı.

HANİYE MİTİNGE GÖRÜNTÜLÜ MESAJLA KATILDI, MÜJDE VERDİ

Hamas Siyasi Büro Şefi Halit Meşal mitinge video konferansla katıldı. Haniye size müjde veriyorum. Mescid-i Aksa'da elektronik kapılar kaldırıldı. Yaş sınırlaması iptal edildi. İnancımız kazandı. Kudüs'ten kardeşlerimizin duruşunu görüyoruz. Kudüs ve Aksa bizimdir. Müslümanlarıdır" dedi. Haniye'nin konuşmasının ardından toplu dua edilmesi ve ezan okunmasıyla miting sona erdi.

Görüntü Görüntü:

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-Miting öncesi

-CHP'lilerin mitinge gelmesi

-Karamollaoğlu'nun konuşması

Kalabalıktan detay

- Açılan pankarttan detay

- Dua edilmesi ve ezan okunmasından detay

30.07.2017 - 19.51 Haber Kodu : 170730149

30.07.2017 - 16.49 Haber Kodu : 170730122