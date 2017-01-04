DHA İSTANBUL - (geniş haber) YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ YOLUNDA KAMYONCU EYLEMİ

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN / İstanbul

Hafriyat kamyonu sürücüleri, mazota yapılan zam ve Yavuz sultan Selim Köprüsü geçişlerinde usulsüz ceza kesildiğini iddia ederek eylem yaptı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolu Çekmeköy bağlantı yolunda onlarca hafriyat kamyonu trafiği yaklaşık 20 dakika yolu kapatarak yapılan uygulamaları protesto ettiler. Ardından kamyoncular kornalarına basıp yavaş ilerleyerek trafikte aksamasına neden oldu. Trafik polisleri ise eylem yapan kamyoncuların plakalarını görüntüleyerek ceza uyguladı. Zaman zaman yolu trafiğe kapatan kamyoncular ile kendilerine ceza kesmek isteyen polislerle tartıştı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçişlerinin ve otoban ücretlerinin düşürülmesi için yetkililerden yardım isteyen kamyoncuların yaklaşık 1 saat süren eylemi Çekmeköy Hüseyinli'de bulanan hafriyat döküm alanında son buldu.

Görüntü Dökümü:

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- Kamyonların görüntüsü

- Kamyonların yavaş ilerlemeleri

- Şoförlerle röportaj

- Polislerin kamyonlara ceza kesmesi

- Detaylar



04.01.2017 - 14.10 Haber Kodu : 170104064