DHA İSTANBUL - (geniş haber) - RASİM OZAN KÜTAHYALI FATİH TERİM'E 10 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Hayati KILIÇ, İstanbul ()

Gazetici Rasim Ozan Kütahyalı, twitter hesabından yaptığı paylaşım ve açıklamalarının hakaret içerdiği gerekçesiyle Türkiye Futbol direktörü Fatih Terim'e 10 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

Kütahyalı daha öncede Fatih Terim ile Ünal Aysal arasındaki mesajlaşmaları yayınladığı gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstanbul 22. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya davalı Rasim Ozan Kütahyalı mazeret bildirerek katılmadı. Kütahyalı'yı duruşmada avukatı İlteriş Emiroğlu temsil etti. Davacı Fatih Terim duruşmaya gelmezken, avukatı Rezan Epözdemir duruşmada hazır bulundu.

"MAZERETİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Terim'in avukatı Rezan Epözdemir, "Davalı Rasim Ozan Kütahyalı 'nın mazeretini kabul etmiyoruz. Yargılama süresi uzamıştır. Mazeretinin reddini talep ediyorum. Tüm yazılı ve görsel beyanlarımızı aynen tekrar ediyorum. Müvekkilim davalının eylemleri neticesinde ağır manevi tazminata uğramıştır. Toplum nezdinde güvenilirliği ve itibarı tartışılır hale gelmiştir" dedi.

Davalı Kütahyalı'nın avukatı İlteriş Emiroğlu ise, "Davacı vekilinin aleyhimizdeki beyanlarını kabul etmiyoruz. Davanın reddini talep ediyoruz" dedi.

DAVA KARARA BAĞLANDI

Rasim Ozan Kütahyalı'nın geçen duruşmada da mazeret bildirdiği gerekçesiyle mazeret talebi reddedilerek duruşma karara bağlandı.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın twitter hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle 5 bin lira, Beyaz TV'de yayınlanan "Derin Futbol " programındaki eylem ve ifadelerinden dolayı 5 bin lira olmak üzere toplam 10 bin lira tazminatın Fatih Terim'e ödenmesine hükmedildi. Tazminatın 30 Eylül 2013 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte ödenmesi karara bağlandı. Beyaz TV'ye açılan tazminat davası ise "husumet yönünden dava şartı eksikliği" gerekçesiyle reddedildi.

Fatih Terim ile Ünal Aysal arasındaki mesajlaşmaları yayınladığı gerekçesiyle, Rasim Ozan Kütahyalı "Haberleşmenin gizliliği ihlal" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.