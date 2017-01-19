Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD'de "hızlı faiz artışı" sinyalleriyle dolar 3.80 lirayı aştı
Dolar 3.80 lirayı aştı
Meclis'te 2. turda ilk 7 madde kabul edildi
HDP'li Sancar, Bakan Bozdağ ile...
Akdeniz Üniversitesi'nde iskele çöktü, işçiler enkazın aldında kaldı
İskele çöktü 5 işçi enkaz...
Beytüşşebap eski Kaymakamı Güntepe gözaltına alındı
Kaymakamlara FETÖ/PYD operasyonu

DHA İSTANBUL - (geniş haber) - RASİM OZAN KÜTAHYALI FATİH TERİM'E 10 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

  Hayati KILIÇ, İstanbul () Gazetici Rasim Ozan Kütahyalı, twitter hesabından yaptığı paylaşım ve açıklamalarının hakaret içerdiği gerekçesiyle Türkiye Futbol direktörü Fatih Terim'e 10 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Kütahyalı...

DHA İSTANBUL - (geniş haber) - RASİM OZAN KÜTAHYALI FATİH TERİM'E 10 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

 

Hayati KILIÇ, İstanbul ()

Gazetici Rasim Ozan Kütahyalı, twitter hesabından yaptığı paylaşım ve açıklamalarının hakaret içerdiği gerekçesiyle Türkiye Futbol direktörü Fatih Terim'e 10 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

Kütahyalı daha öncede Fatih Terim ile Ünal Aysal arasındaki mesajlaşmaları yayınladığı gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstanbul 22. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya davalı Rasim Ozan Kütahyalı mazeret bildirerek katılmadı. Kütahyalı'yı duruşmada avukatı İlteriş Emiroğlu temsil etti. Davacı Fatih Terim duruşmaya gelmezken, avukatı Rezan Epözdemir duruşmada hazır bulundu.

"MAZERETİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Terim'in avukatı Rezan Epözdemir, "Davalı Rasim Ozan Kütahyalı 'nın mazeretini kabul etmiyoruz. Yargılama süresi uzamıştır. Mazeretinin reddini talep ediyorum. Tüm yazılı ve görsel beyanlarımızı aynen tekrar ediyorum. Müvekkilim davalının eylemleri neticesinde ağır manevi tazminata uğramıştır. Toplum nezdinde güvenilirliği ve itibarı tartışılır hale gelmiştir" dedi.

Davalı Kütahyalı'nın avukatı İlteriş Emiroğlu ise, "Davacı vekilinin aleyhimizdeki beyanlarını kabul etmiyoruz. Davanın reddini talep ediyoruz" dedi.

DAVA KARARA BAĞLANDI

Rasim Ozan Kütahyalı'nın geçen duruşmada da mazeret bildirdiği gerekçesiyle mazeret talebi reddedilerek duruşma karara bağlandı.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın twitter hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle 5 bin lira, Beyaz TV'de yayınlanan "Derin Futbol " programındaki eylem ve ifadelerinden dolayı 5 bin lira olmak üzere toplam 10 bin lira tazminatın Fatih Terim'e ödenmesine hükmedildi. Tazminatın 30 Eylül 2013 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte ödenmesi karara bağlandı. Beyaz TV'ye açılan tazminat davası ise "husumet yönünden dava şartı eksikliği" gerekçesiyle reddedildi.

Fatih Terim ile Ünal Aysal arasındaki mesajlaşmaları yayınladığı gerekçesiyle, Rasim Ozan Kütahyalı "Haberleşmenin gizliliği ihlal" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55