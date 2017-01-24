DHA İSTANBUL- (geniş haber) - ONUR ÖZBİZERDİK'İN ESKİ SEVGİLİSİ İFADE DEĞİŞTİRDİ



"YERE DÜŞMEDİM, BURNUMU ONUR KIRDI"

Haber:Özden ATİK / İstanbul,

Yeraltı dünyasının önde gelen isimlerinden Dündar Kılıç'ın torunu Onur Özbizerdik tarafından darp edildiği iddia edilen eski sevgilisi Melis Çakır mahkemede ifade değiştirdi. Melis Çakır, "Olay sırasında yere düşmedim, burnumu Onur kırdı" diyerek daha önce tehdit edildiği için doğruyu söyleyemediğini belirtti.

İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, şikayetçi Melis Çakır ve annesi Zehra Oya Kokucu hazır bulundu. Sanıklar Onur Özbizerdik ve şoförü Adil Cesur ise duruşmaya katılmadı.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Mağdur Melis Çakır söz alarak, "Mahkemenizde verdiğim ifademi değiştiriyorum. Daha önce şikayetçi olmadığımı belirtmiştim, ancak benim karakolda verdiğim ifadem doğrudur. Sanık beni tehdit ettiği için mahkemede doğruyu söyleyemedim. Olay sırasında yere düşmedim, burnumu Onur kırdı" dedi.

SON KEZ SÜRE VERİLDİ

Sanık Onur Özbizerdik'in avukatı Mustafa Köse ise savunmalarını hazırlamak için süre talep etti. Mahkeme, sanık avukatına savunmasını yapmak üzere gelecek celseye kadar son kez süre verdi. Duruşma ertelendi.

"YERE DÜŞÜNCE YÜZÜMÜ ÇARPTIM" DEMİŞTİ

Daha önceki duruşmada Melis Çakır, Onur Özbizerdik'in ayağından ayakkabısını çıkarıp ökçesiyle yüz bölgesine vurduğunu söylemişti. Çakır, adli tıp raporuna yansıyan burun kırığına ilişkin soruya ise "Ben yere düşünce yüzümü de çarptım. Adli Tıp Raporu'na nasıl geçtiğini bilmiyorum" demişti. Sanık Onur Özbizerdik ise savcılık ifadesinde, ilaç kullandığı için Melis Çakır ile arasında geçen olayları hatırlamadığını belirterek suçlamayı reddetmişti.

İDDİANAME

İddianamede sanık Onur Özbizerdik'in Melis Çakır'a araç içerisinde kafasını, yüzünü ve burnunu yumrukla darp ettiği, Çakır'ın şoför Adil Cesur'dan aracı durdurmasını istediği, ancak şoförün durmadığı belirtiliyor.

Melis Çakır'ı darp etmeye devam eden Onur Özbizerdik'in Sarıyer'deki evlerine geldiklerinde Çakır'ın araçtan inerek bulduğu en yakın eve sığındığı anlatılıyor. Olaydan sonra Onur Özbizerdik'in Melis Çakır'ın annesi Zehra Oya Kokucu'yu da tehdit ettiği belirtilen iddianamede, Melis Çakır'ın kafasına ve yüzüne yumrukla vurarak kemik kırığına sebebiyet verecek ve yüzde sabit eser oluşacak şekilde yaraladığı öne sürülüyor. Ayrıca Özbizerdik'in, Melis Çakır'ı araçta alıkoyarak hürriyetinden yoksun bıraktığı da ifade ediliyor. Şoför Adil Cesur'un da aracı durdurmayarak Özbizerdik'e yardım ederek suça iştirak ettiği iddia ediliyor.

Onur Özbizerdik'in "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Kasten yaralama", "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçlarından 6 yıldan 27 yıla kadar hapsi talep ediliyor. Özbizerdik'in, Zehra Oya Kokucu'ya karşı "Tehdit" ve “Hakaret" suçlarından ise 9 aydan 4 yıla kadar hapsi isteniyor. Şoför Adil Cesur'un ise Özbizerdik'in suçlarına iştirak ettiği gerekçesiyle 3 yıldan 11 yıla kadar hapsi talep ediliyor.