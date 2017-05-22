DHA İSTANBUL - (Geniş Haber)MEYDANLARDA ŞAMPİYONLUK COŞKUSU

Haber - Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ - Uğur DEMİRKIRDI - Serhan SUFRACI - Ozan URAL - Ali Kerem BENGİ / İstanbul

THY Euroleague'de Fenerbahçe, Yunanistan ekibi Olympiakos'u 80-64 yenerek şampiyon oldu. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı İstanbul'da birçok belediye meydanlarda dev ekranlar kurarak izletti.

Taraftarlar mücadeleyi, Kadıköy, Avcılar, Silivri, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Maltepe, Bakırköy Özgürlük Meydanı, Zeytinburnu Veliefendi Hipodrumu, Esenler ve birçok ilçede dev ekranlardan izledi.

Gün boyu süren hazırlıkların ardından taraftarların bir bölümü yerlerde oturarak karşılaşma saatini beklemeye başladı. Meşaleler yakarak ve takımları lehine tezahürat yapan binlerce kişi karşılaşmanın başlaması ile büyük heyecan yaşadı. Yaşlı- genç, her yaştan taraftarlar, coşkulu bir şekilde maçı izledi.

Sarı- laciverlilerin Olimpiyakos'u yenerek şampiyon olması üzerine meydanlar büyük kutlamalara sahne oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar meşaleler yakarak Fenerbahçe ve İzmir Marşı söyledi. Meydanlardan uzun süre ayrılamayan taraftarlar daha sonra araç konvoyları oluşturdu. Sinan Erdem Spor Salonu çevresi, Kadıköy Boğa Heykeli ve Bağdat Caddesi'ndeki kutlamalarda renkli görüntüler oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda toplanarak maçı izleyenler

-Meşale yakarak tezahüratlarda bulunanlar

-Veliefendi'de tribünden maçı izleyenler

-Bağdat Caddesi'ndeki kutlamalar

-Sinan Erdem çevresindeki kutlamalar

-Kadıköy Boğa Heykeli

-Taraftarların araçları sallaması

-Davul çalanlar

-Araçlarıyla konvoy yapanlar

-İzmir Marşı söylenirken

-Taraftarlar Fenerbahçe Marşı söylerken

-Dev ekran önünde heyecanla maç izleyen taraftarlardan genel ve detay görüntüler

-Maç öncesi ve sonrası röportajlar

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