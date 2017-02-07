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DHA İSTANBUL -(Geniş Haber) MAHKEME "YURTDIŞINA ÇIKMASINI YASAKLAYARAK" SERBEST BIRAKTI

  *Savcı, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö. C.'nin "Uyuşturucu ticareti yapmaktan " tutuklanmasını istemişti. Serpil KIRKESER/İstanbul, () Mahkeme, "Uyuşturucu ticareti yapmak" tan tutuklanması istenen İstanbul...

DHA İSTANBUL -(Geniş Haber) MAHKEME "YURTDIŞINA ÇIKMASINI YASAKLAYARAK" SERBEST BIRAKTI

 

*Savcı, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö. C.'nin "Uyuşturucu ticareti yapmaktan " tutuklanmasını istemişti.



Serpil KIRKESER/İstanbul, ()

Mahkeme, "Uyuşturucu ticareti yapmak" tan tutuklanması istenen İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö. C.'yi "yurtdışına çıkış yasağı" koyarak serbest bıraktı.

Edinilen bilgiye göre, bir uyuşturucu kuryesi geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı'nda yakalandı. Kurye ile bağlantılı olduğu düşünülen şüphelilerin evine de polis baskın yaptı. Eve yapılan baskında uyuşturucu (bonzai) ele geçirildi. Uyuşturucunun ele geçirildiği evi kimin kiraladığını araştıran polis, emniyet müdür yardımcısı Ö. C. 'nin adına ulaştı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı şüpheli Ö. C. bugün Bakırköy Adalet Sarayı'nda getirildi. Soruşturma savcısına ifade veren şüpheli Ö.C'yi “Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Bakırköy Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği' de yurtdışına çıkış yasağı koyarak Ö.C.'nin serbest bırakılmasına karar verdi.

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