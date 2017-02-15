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DHA İSTANBUL – (geniş haber) “KUYU”YU KURTARANLAR ANLATTI; SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLDÜ

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN – İSTANBUL Beykoz'da kuyuya düşen yavru köpek 10 gün sonunda kurtarıldı. Beykoz'un Dereseki Köyü'nde 70 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpek bu sabah saat 06.00 sıralarında kurtarıldı....

DHA İSTANBUL – (geniş haber) “KUYU”YU KURTARANLAR ANLATTI; SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLDÜ

 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN – İSTANBUL

Beykoz'da kuyuya düşen yavru köpek 10 gün sonunda kurtarıldı. Beykoz'un Dereseki Köyü'nde 70 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpek bu sabah saat 06.00 sıralarında kurtarıldı. Yaklaşık 30 santimetre çapında 70 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpeği kurtarmak için 10 gündür ekipler uğraşıyordu. Köpeğe "Kuyu" ismi verilmişti.

AFAD ve itfaiyenin yanı sıra Zonguldak'tan olay yerine gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TKK) bağlı ekip de çalışmaları sürdürüyordu. Yeni bir yöntem deneyen ekipler, su boruları birleştirilerek içinden geçirilen çelik halatla birlikte yavru köpeği kuyudan çıkardı. Kurtarma anında orada bulunan hayvanseverler büyük sevinç yaşadı.

'Kuyu' ismi verilen köpek Beykoz İtfaiye Grubu tarafından sahiplendi. Beykoz itfaiye grubunda görevli itfaiye eri Veysel Sivri, “ Deneme yanılma ile sistemi geliştirdik. Son olarak JoyStick ile çalışan bir kol geliştirdik. Bu kol ile köpeği yakalayarak yukarı çektik” dedi. Çalışmaları yakından takip eden Hayvan Hakları Konfederasyonu İstanbul Koordinatörü Barış Şengün de “Çok mutluyuz. Biz devletin güçlü elini gördük” dedi. Şengün, “Artık bu, ülkede hayvan haklarında insan hakları kadar üst seviyede olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

Beykoz Belediye başkanı Yücel Çelikbilek de köpeğin getirildiği Beykoz İtfaiye Grubu binasına geldi. Çelikbilek, “Arkadaşlara teşekkür ederim. Bu bir başarı oldu” dedi

Veteriner Yağmur Gündüz, ”Kuyu köpeğin ilk müdahalesi yapıldı. Genel sağlık durumu gayet iyi gözüküyor” ifadesini kullandı.

Köpeğin sahiplerinden Emin Olgun da ”Kuyunun bir kardeşi var, annesi babası var. Bizim arazimizde besliyoruz. Kayboldu zannettik. Bizim personellerimizden biri kuyudan ses geldiğini söyledi. Kuyunun üstü kapalıydı ,kar yağışı nedeniyle üzerindeki poşetler düşmüş. Köpekte düşmüş kuyuya. Ardından 2 gün biz kendimiz çabaladık başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdik. 3-4 kişinin bakmış olduğu bir hayvan” diye konuştu.

Kuyu adı veriler köpek, veteriner ekipler tarafından alınarak Fatih’teki hayvan hastanesine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Köpeğin görüntüsü

-Köpeği kurtaran itfaiye eri ile röp

-Hayvan Hakları Konfederasyonu İstanbul Koordinatörü Barış Şengün ile röp

-Beykoz Belediye başkanı Yücel Çelikbilek ile röp

-Veteriner ile röp

-Köpeğin sahibi ile röp

-Köpeği sevmeleri

-Köpeğin veteriner ekibe verilmesi

 

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