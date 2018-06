DHA İSTANBUL - (geniş haber) KILIÇDAROĞLU, "HAK-HUKUK-ADALET" BELGESELİNİN GALASINDA KONUŞTU 

* CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,

"Bir hakim, üstelik Danıştay'da bir hakim, siyasete bulaşırsa, bir partinin kadın kolları başkanıymış gibi tweet atarsa, o hakimi orada tutanda adalet kavramı yok, adalet kavramı onun özünde ve vicdanında yoktur. Eğer o yargıç orada duruyorsa, hala görevinden istifa etmemişse, her şeyden önce en büyük zararı, yargı camiasına veriyor"

"Biliyorum, hemen tazminat davaları açacaklar. Sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu, geri adım atacak. Sizin feriştahınız gelse geri adım atmam"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet Yürüyüşü"nün birinci yıl dönümünde Sarıyer'de "Hak-Hukuk-Adalet" belgeselinin gala törenine katıldı.

tamamladığı "Adalet Yürüyüşü"nün birinci yıl dönümünde "Hak-Hukuk-Adalet" belgeselinin gala gösterimi Sarıyer'deki Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, salona "hak, hukuk, adalet" sloganları eşliğinde girdi. "Asla yalnız yürümeyeceksin" sloganlarıyla sahneye çıkan Kılıçdaroğlu, konuşmasına, "Asla yalnız yürümemenin tek koşulu var, haklı olacaksınız, inanacaksınız ve inanacak bir davanız olacak" dedi.

"HER SANTİMİNİ YÜRÜDÜK, 81 MİLYONUN ADALETİ İÇİN"

Herkesin adalet içinde yaşamasını istediklerini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Adaleti yok edeceksiniz, sadece bir bildiri imzaladı diye üniversite hocalarını kapının önüne koyacaksınız, 17 milyonun yoksulluğunu siyasi sömürü alanı haline getireceksiniz, sorundan yararlanmaya çalışacaksınız, ülkenin en saygıdeğer gazetelerini bir anlamda cezalandıracaksınız ve yazarları neredeyse

topluca hapse atacaksınız, üstelik mücadele ediyoruz dedikleri terör örgütüne yönelik en güçlü mücadeleyi çok önceden başlatan gazeteleri, gazetecileri cezalandıracaksınız ve dönüp bize diyeceksiniz ki 'Sessiz kalın.' Her seferinde bardağa bir damla düştü. Ama Enis Berberoğlu'nun yürekli, nitelikli, saygın bir gazeteci, haksız, hukuksuz, adaletsiz yere hapse girmesi son damlaydı ve bayrağı

taşırdı. Bizler adalet için yürümek dışında başka bir seçenek görmedik. Sesimizi sadece birileri duysun diye değil, bu ülkede adalet kavramının çok değerli olduğunu ve milyonların 'Adalet' diye haykırdığını bütün dünyaya göstermek için yürüdük. 'Yürüyemezler. Kazan'dan dönerler. Bolu Dağı'nı asla aşamaz.' dediler. Her santimini yürüdük, 81 milyonun adaleti için" dedi

"O DEVLET ÇÖKER VE ADALET OLMAZ"

Devlet yönetiminde adalet istediklerini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "Milyarları harcayacaksın, sarayında oturacaksın, vatandaştan aldığın vergilerle saray yapacaksın, kaça yaptığını milletten gizleyeceksin. Bu, en büyük adaletsizliklerden birisi. Benden, geliri olmayan vatandaştan, işsizin ödediği vergiden topladığın paralarla yaptığın harcamaların hesabını vereceksin, demokrasi budur. 'Bizim tarikattan, bizim partiden, bizim cemaatten, eniştem, kayınpederim, dayım, yakınım' deyip devleti gereksiz kadrolarla doldurursanız o

devlet çöker ve adalet olmaz" diye konuştu.

"SANIYORLAR Kİ KILIÇDAROĞLU, GERİ ADIM ATACAK"

Kılıçdaroğlu, "Bir hakim, üstelik Danıştay'da bir hakim, siyasete bulaşırsa, bir partinin kadın kolları başkanıymış gibi tweet atarsa, o hakimi orada tutanda adalet kavramı yok, adalet kavramı onun özünde ve vicdanında yoktur. Eğer o yargıç orada duruyorsa, hala görevinden istifa etmemişse, her şeyden önce en büyük zararı, yargı camiasına veriyor. Eğer erdemliyse, belleğinde toplu iğne ucu kadar erdem kavram kalmışsa, vicdanlıysa, 'Bu ülkenin adalet arayışına ben de katkı vermek istiyorum.' diyorsa, sevgili hakim kardeşim, görevini bırakacaksın, görevinden istifa edeceksin, onurunla çekileceksin. Eğer çekilmiyorsan, orada oturuyorsan, açık ve net söylüyorum, sen onursuz bir yargıçsın. Biliyorum, hemen tazminat davaları açacaklar. Sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu, geri adım atacak. Sizin feriştahınız gelse geri adım atmam. Bir daha duysun diye söylüyorum, onurun varsa, insansan bir saat bile o görevde kalmaz, derhal istifa edersin. Asıl sözüm, onu oraya atayan saraya. Cumhurbaşkanı neden tarafsız olmalı? Mahkemeye hakim tayin ediyor, onun için tarafsız olmalı. Bir partinin militanlarını getirip yargıya yerleştirirsen, işte bu tabloyla karşı karşıya kalırız ve hiçbir vatandaş mahkemeye güven duymaz" şeklinde konuştu.

kalmaz, derhal istifa edersin. Asıl sözüm, onu oraya atayan saraya. Cumhurbaşkanı neden tarafsız olmalı? Mahkemeye hakim tayin ediyor, onun için tarafsız olmalı. Bir partinin militanlarını getirip yargıya yerleştirirsen, işte bu tabloyla karşı karşıya kalırız ve hiçbir vatandaş mahkemeye güven duymaz" şeklinde konuştu.



