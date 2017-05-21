DHA İSTANBUL - (GENİŞ HABER) KADIKÖY'DE "YARDIM" BAHANESİYLE TECAVÜZ İDDİASI: ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

* Suçlamayı reddeden 17 yaşındaki H.A. ilişkiyi redetmedi ama asıl tecavüze uğrayanan kendisi olduğunu iddia etti. Mahkeme H.A'nın 'Nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Haber - Kamera Ramazan EĞRİ / İstanbul

Kadıköy'de 20 yaşındaki P.K.'ya tecavüz ettiği iddia edilen 17 yaşındaki şüpheli H.A. "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklandı. Şüpheli H.A. emniyeteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. H.A.'nın mahkemedeki ifadesinde suçlamayı redderek

kimseyi ilişkiye zorlamadığını, asıl zorlanıp tecavüz edilenin kendisi olduğunu iddia ettiği öğrenildi. Şüphelinin ifadesinin devamında da 20 yaşındaki şikayetçisinin erkek arkadaşı olduğunu söyleyen birinin telefonla arayıp P.K'ya 500 lira vermesi karşılığında şikayetçi olamayacaklarını söylediğini ileri sürdü. İfadesinini sonunda P.K. adlı kadından kendisinin şikayetçi olduğunu söyleyen 17 yaşındaki şüpheli H.A. "Nitelikli cinsel istismar" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kadıköy'de 20 yaşındaki P.K.'ya işhanı tuvaletinde tecavüze uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Polis, "yardım etme" bahanesiyle genç kıza tecavüz ettiği ileri sürülen 17 yaşındaki şüpheliyi gözaltına aldı. Olay önceki gün gece saat 00.30 sıralarında Kadıköy Osmanağa Mahallesi'nde bulunan bir işhanında meydana geldi. İddiaya göre sağlık çalışanı P.K (20) sokak üzerinde seyyar kahve satışı yapan yere geldi. Burada bir fincan kahve içen genç kadın, kahvecide çalışan H.A.'ya tuvaletin yerini sordu. 17 yaşındaki H.A., yakında bulunan işhanının içinde tuvalet olduğunu kendisinin de götürmekte yardımcı olabileceğini söyledi. Bunun üzerine P.K. ile H.A. işhanına gitti. Bir süre sonra ağlayarak işhanından çıkan P.K.'nın yanına çevre esnafı geldi. P.K., H.A.'nın tecavüzüne uğradığını anlatması üzerine olay polise bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, P.K.'yı polis merkezine götürdü. Genç kızın şikayeti üzerine H.A. yakalanarak gözaltına alındı. P.K.'nın poliste verdiği ifadede, H.A.'nın kendisine bıçak tehdidiyle tecavüz ettiğini söylediği öğrenildi. H.A.'nın ise genç kızla kendi isteği üzerine birlikte olduklarını söylediği kaydedildi. Öte yandan işhanının çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerinde H.A. ile P.K'nın işhanına doğru ilerlediği görülüyor. 7 dakika sonra ise P.K ve H.A. peşpeşe işhanından çıkıyor.

Geçilen görüntüler:

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20.05.2017 - 15.51 Haber Kodu : 170520095