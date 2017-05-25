DHA İSTANBUL - (GENİŞ HABER)İSTANBUL'DAKİ DARBE DAVALARINDA İLK MÜTALAA AÇIKLANDI... 

ASTSUBAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENİRKEN; 23 ERİN BERAATİ İSTENDİ

Haber: Özden ATİK - Hayati KILIÇ / İstanbul

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal eden askerlere yardıma gitmeye çalıştıkları belirtilen 1'i tutuklu 24 asker sanığın yargılandığı davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, tutuklu yargılanan astsubay Yusuf Yıldız'ın ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Mütalaa, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında açılan İstanbul'daki darbe davaları kapsamında açıklanan ilk mütalaa oldu.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Yusuf Yıldız ile avukatlar katıldı. Duruşmada Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Ayhan esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, suç tarihi 15 Temmuz 2016 günü iddianamede geniş şekilde açıklanan FETÖ/ PDY örgütünce Türkiye çapında darbe kalkışmasına teşebbüs edildiği, bu amaçla örgütün yöneticisi ya da üyelerince kendilerine verilen emir ve talimetler doğrultusunda yüzlerce darbeye yönelik olayların gerçekleştirildiği anlatıldı.

"TATBİKAT VAR" ŞEKLİNDE ASILSIZ İDDİALARLA...

Mütalaada, "Bu kalkışmanın bir parçası olarak 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda bir çok faaliyet yürütülmüş, ortada hiç bir sebep yokken sanki bir terör saldırısı varmış gibi komutanlarca ve işin içinde olan diğer örgüt elemanlarınca kaos ortamı oluşturulmaya çalışılmış, bu amaçla 'Silah kayboldu. Tatbikat var. Polise terör saldırısı var. Bomba yüklü araçlarla teröristler saldıracak' şeklinde asılsız iddialarla kendi isteklerine uygun hale getirilerek amaçları doğrultusunda bu örgütün elemanı olmayanları da kendi yararlarına hizmet etme amacıyla inandırmaya çalışmışlardır" denildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ TALEP EDİLDİ

Astsubay olan sanık Yusuf Yıldız'ın, bu darbe faaliyetinin bilincinde olarak serbest iradesi ile bu eylemleri gerçekleştirdiği belirtildi. Mütalaada, Yusuf Yıldız'ın 23 eri komutasına alarak nizamiyeden iki araçla yola çıktığı, yolda polisler önüne geçip darbe olduğunu kendisine söylemesine rağmen emrindeki aracı hareket ettirdiği, hatta 'sıkıyönetim ilan edildi' şeklinde emir olduğunu belirterek görevi örgüt adına yapmak için gerçekleştirme çabasından vazgeçmediği anlatıldı. Mütalaada, sanık astsubay Yusuf Yıldız'ın TCK'nın Anayasa'yı ihlal suçunu düzenleyen 309. maddesi uyarınca "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, sanık hakkında "Silahlı örgüte üye olmak" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

23 ERE BERAAT İSTEDİ

Savcı, tutuksuz yargılanan 23 erin ise vatani görevini yapmakta olmaları, olayları yönetme ve yönlendirme kabiliyetlerinin olmadığı, irade ve istekleri dışında asker olmalarından da faydalanılarak komutanları tarafından bu olaya zorla dahil edildikleri, bulundukları hal ve durum itibariyle olayın ne olduğunu ve ne yaptıklarını anlayabilecek konumda olmadıklarını belirtti. Sanık erlerden bir kısmının, halkın darbe olduğunu söylemesi üzerine polisi arayarak yardım istedikleri, herhangi bir silahla ateş etme gibi iradi eylemde bulunmadıkları, FETÖ / PDY ile herhangi bir ilişki ve iltisaklarının tespit edilemediği, vatani grevini yapmakta olan bu askerlerin "Terör saldırısı var, ona desteğe gidiyoruz" şekilde iradelerinin fesata uğratıldığı, suç işleme kastı olmayan tüm bu sanıkların ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesini talep etti.

"SEVK MADDELERİNİN TAMAMINDAN CEZALANDIRILMASI KANISINDAYIZ"

Katılan hazine avukatı Seçil Figen, mütalaanın aleyhte olan kısımlarına katılmadığını belirtti. Şikayetçi Başbakanlık avukatı Halit Çokan, mütalaaya kısmen katıldıklarını belirterek "Sanığa, sevk maddelerinin tamamından ayrı ayrı cezalandırılması kanısındayız. Yusuf Yıldız'ın ayrıca adam öldürmeye teşebbüs suçundan da suç duyurusunda bulunulması gerektiğini düşünüyoruz. Yusuf Yıldız dışındaki sanıkların da suç işleme iradesi ile hareket ettiklerini düşündüğümüzden bu sanıkların da cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

SANIK AVUKATI TAHLİYE TALEP ETTİ

Sanık Yusuf Yıldız'ın avukatı Müzeyyen Ayça Göray, mütalaaya katılmadığını belirterek adli kontrol kararı verilerek tahliyesini talep etti. Diğer sanıklar da mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre talebinde bulundu.

SAVUNMA HAZIRLAMALARI İÇİN SÜRE VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre verilmesine ve Yusuf Yıldız'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, 7 Temmuz'a bırakıldı.

Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

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-Askerlerin valiliğe müdahalesine ilişkin görüntüler