DHA İSTANBUL- (geniş haber) - İSTANBUL'DA 10 İLÇEDE 'RÜŞVET' OPERASYONU

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

Arnavutköy Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde aldıkları rüşvet karşılığında işlemleri hızlandırdıkları ve öncelik sağlayarak yaptığı iddia edilen 44 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Arnavutköy merkezli 10 ilçede bulunan 60 adreste hakkında yakalama kararı bulunan 50 kişiden 44'ü yakalanarak gözaltına alındı. 6 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Aralarında devlet memurlarının da bulunduğu şüphelilerin Arnavutköy Tapu ve Kadastro Müdürlüğündeki iş yoğunluğundan yararlanarak, aldıkları rüşvet karşılığında işlemleri hızlandırdıkları ve öncelik sağlayarak yaptıklarını öne sürülüyor.

