DHA İSTANBUL - (geniş haber) - İMAMOĞLU "İSTANBUL'A YENİ BİR BAŞLANGIÇ"  MİTİNGİNDE KONUŞTU

İSTANBUL - (geniş haber) - İMAMOĞLU "İSTANBUL'A YENİ BİR BAŞLANGIÇ" MİTİNGİNDE KONUŞTU

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL()

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Ankara'da yapılan saldırıyla ilgili "Ne yazık ki, bugün talihsiz bir olay yaşadı. Ama kendisi çok iyi. Orada bu hareketi yapan vatandaşlarımız değil, bu hareketi yapanlar talimat almış kişilerdir. Benim vatandaşım öyle bir şey yapmaz. Göreceksiniz bu sefer sevgi ve saygı kazanacak" dedi.

"TERÖRÜ LANETLİYORUM"

Maltepe miting alanında düzenlenen "İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç" mitingine katılım sabah erken saatlerde başladı. Öğle saatlerine doğru katılım daha da arttı. Saat 13.00 sırlarından başlayan mitingde ilk olarak “Anadolu Ateşi" adlı dans grubu kısa bir gösteri yaptı. Daha sonra Mehter Takımı ve Beylikdüzü Senfoni Orkestrası sahne aldı.

Ekrem İmamoğlu, 15.00 sıralarında ailesi ile birlikte kürsüye çıktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından dua edildi. Alanda bulunan vatandaşları selamlayarak başlayan İmamoğlu, “İstanbul yeni bir başlangıca adım atarken, gelecek güzel günleri hep birlikte karşılayalım istedim. Bir şenliğe, bir bayrama gider gibi, el ele, kol kola olalım, umudumuzu, mutluluğumuzu hep birlikte paylaşalım istedim. Beni kırmadınız, buraya geldiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Bir millet, sevinçte ve kederde ortak olabiliyorsa millettir. Bugün burada bir sevinci paylaşıyoruz ama bir yanımız keder dolu. Irak sınırında devam eden operasyonlarda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Terörü lanetliyorum. Allah'ım milletimizi terör örgütlerinden korusun. Birliğimiz, bütünlüğümüz daim olsun." dedi.

"BEN SEÇİMLERİ DEĞİL KALPLERİ KAZANMAYI YEĞLERİM"

Ekrem İmamoğlu, “Evet, bir millet sevinçte ve kederde ortak olabiliyorsa, millettir. Vatandaşların bir bölümünün sevinci, başka vatandaşların gönlünü kırıyorsa, orada bir sorun var demektir. Nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, hiçbir seçim vatandaşlar arasındaki gönül köprülerini yıkmamalıdır. Bunu sağlama görevi de öncelikle siyasetçilerindir. Seçimlerden sonra birlik, bütünlük, kardeşlik mesajları vermek kolaydır. Zor olan, değerli olan, seçimden önce de ağır ithamlardan, çirkin sözlerden, yakışıksız, mesnetsiz iddialardan uzak bir siyaset yapabilmektir. Rakibinize oy veren milyonları rencide etmek, onlara hakaret etmek birtakım siyasi matematik hesaplarına göre belki size seçimi kazandırabilir. Ama öyle kazanılmış bir seçimi yalnız siz kazanmış olursunuz. O seçimden millet kazançlı çıkmaz. O seçimi vatandaş kazanmış olmaz. Bir lafla kalpleri kırarsınız, bin lafla kazanamazsınız. Ben seçimleri değil kalpleri kazanmayı yeğlerim" diye konuştu.

"SİYASET HER ŞEYDEN ÇOK ÇÖZÜM ÜRETME İŞİDİR"

Ekrem İmamoğlu, "31 Mart İstanbul yerel seçimleri tarihe geçmiştir. Ve bu seçimden herkesin, ama özellikle de siyasetçilerin alacağı dersler vardır. Ben size bu seçimden çıkan 3 temel dersi anlatayım. Birincisi; siyaset her koşulda sevgi, saygı ve centilmenlik içerisinde yapılmalıdır. Hem vatandaşlara, hem de siyasi rakiplere karşı. İkincisi; siyasetin temel amacı, insanların mutluluğudur. Özellikle de çocuklarımızın mutluluğudur. Siyasetçi öncelikle bu sorumlulukla düşünüp davranmalıdır. Üçüncüsü; herkesin dünya görüşü, değerleri, inançları farklı olabilir. Ama bunları yarıştırmanın, bunları çatıştırmanın adı asla siyaset değildir. Siyaset, kendi değerlerinden, kendi dünya görüşünden, inancından, felsefenden yola çıkarak neyi nasıl yaptığınla, hangi sorunlara nasıl çözümler ürettiğinle ilgili bir şeydir. Bu dersi hiç kimse unutmasın, Siyaset her şeyden çok, çözüm üretme işidir. 31 Mart seçimlerinden bu dersleri çıkaramayanlar bundan sonra asla seçim kazanamazlar, demeyeceğim. Olabilir, elbette onlar da kazanabilirler. Ama 31 mart seçimlerinden bu dersleri almamış olanlar bundan sonra seçim kazansa da, sonuçta kazanan asla milletimiz olamaz. Kazanan vatandaş olamaz. Bu dersleri ben yalnızca başkaları için dile getiriyor değilim. Benim de bu 3 noktada eksiğim, yanlışım, zafiyetim varsa mutlaka düzeltmeye, çok daha kaliteli siyaset yapmaya gayret edeceğim. Çünkü İstanbul'da yeni bir başlangıca imza atacaksak eğer, öncelikle siyaset anlayışını, siyaset yapma biçimini değiştirmek zorundayız. Yeni nesil bir siyaseti, siyasetin en yeni sürümünü, bu şehre, bu ülkeye hakim kılmak zorundayız. 31 Mart, yeni nesil siyaset anlayışının halkta nasıl büyük bir karşılığı olduğunu göstermiştir. Ben bu anlayıştan ayrılmadan iş yapmaya, çözüm üretmeye, sonuç almaya devam edeceğim. Size bunun sözünü veriyorum." ifadelerini kullandı.

"EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR"

İmamoğlu, “Değerli İstanbullular, biliyorsunuz, 31 Mart İstanbul seçimlerinin oy sayma işlemi tam 17 gün sürdü. Gelecekte bu 17 günde yaşananlar ve bu ülkeye yaşatılmak istenenler hakkında çok şey yazılacaktır. Ben bugün itibariyle hepsini bir kenara bırakmış ve işime, tüm İstanbullulara hizmet sorumluluğuma odaklanmış durumdayım. Ancak şurası çok iyi anlaşılmalıdır, 17 gün boyunca yaşanan ve kısmen bugün hala devam eden gelişmeler, bizi milletçe bir 'demokrasi sınavından' geçirmiştir. Büyük bir mutluluk, büyük bir gururla ifade ediyorum, milletimiz bu demokrasi sınavını başarıyla vermiştir. Bu muhteşem millet, demokratik olgunluğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Hiç kimse unutmasın; bu ülkede millet ne derse o olur. Bu ülkede son sözü, gerçek sözü millet söyler. 23 Nisan 1920'den bugüne, bu ülkede son sözü millet söylemiştir. Ülkenin birliği, çocuklarımızın geleceği için, bugün, yarın ve daima, son sözü millet söyleyecektir. Herkes bunu bilmeli ve milletin sözünü emir kabul edebilmeli ve içine sindirebilmelidir. 23 Nisan 1920'den bugüne, bizim aldığımız terbiye budur. Bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı da kutluyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" dedi.

“İSTANBUL'DA SADECE DİNİ BAYRAMLARDA DEĞİL, AYNI ZAMANDA MİLLİ BAYRAMLARDA DA TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK"

Ekrem İmamoğlu, “Kampanyam boyunca söz verdiğim gibi, artık İstanbul'da sadece dini bayramlarda değil, aynı zamanda milli bayramlarda da toplu ulaşım ücretsiz olacak. Bu uygulamaya en kısa zamanda başlayacağımızı bugün burada huzurunuzda müjdeliyorum. Ben, İstanbul'a yeni bir başlangıç vaat ederek buraya geldim. İstanbul'a yeni bir başlangıç, şu 5 temel alanda sağlayacağımız anlayış farklılıklarıyla mümkün olacak: 1. İstanbul'a yeni nesil siyaset anlayışı hakim olacak. 2. İstanbul'a yeni nesil belediyecilik anlayışı hakim olacak. 3. İstanbul'a yeni nesil yerel demokrasi anlayışı hakim olacak. 4. İstanbul'a yeni nesil toplumsal birlik anlayışı hakim olacak. 5. İstanbul'a yeni nesil yurttaşlık anlayışı hakim olacak" şeklinde konuştu.

"KİMSENİN KALBİNİN VE GURURUNUN KIRILMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİM"

Bu 5 maddeyi açmak istediğini belirten İmamoğlu, “Birinci olarak, yeni nesil siyaset anlayışından ne anladığımı, adaylığım süresince ortaya koydum. Vatandaşla arasına fiziki ve duygusal engeller koyan siyasetçilerin devri kapanmıştır. Vatandaşa karşı kibirle yaklaşan, vatandaşa karşı sevgisiz, saygısız davranan siyasetçilerin devri kapanmıştır. Vatandaş, bu ülkenin efendisidir. Siyasetçiler, yöneticiler bu ülkenin hizmetkarlarıdır. Bundan böyle herkes yerini bilecek, herkes haddini bilecek. Ben, yeni nesil siyaset anlayışıyla İstanbul'u yönetirken, her zaman hukukun üstünlüğünü kabul edeceğim. Kanunları, kurumları ve kuralları kendi amaçları uğruna eğip büken, kendisi için iyi olanı, herkese dayatan bir yönetici asla olmayacağım. Başta anayasa ve kanunlar olmak üzere, hukukun temel ve evrensel hükümlerinin kamu eliyle eğilip bükülmesine izin vermeyeceğim. Kamu otoritesi karşısında vatandaşın güçsüz ve korumasız kalmasından yararlananlara karşı çıkacağım. Yöneticilik hak ve imkanlarından yararlanarak milli ve manevi değerleri asla istismar etmeyeceğim. Kimsenin kalbini kırmayacağım. Kimsenin kalbinin ve gururunun kırılmasına müsaade etmeyeceğim. Bu ülkenin kurucu değerlerine sonuna kadar bağlı kalacağım. Bütün bunları yöneticilik ahlakının, vatandaşlık bilincinin doğal bir gereği olarak yapacağım. Yeni nesil bir siyasetçi olarak korkudan değil, sevgiden yana olacağım. Bölerek, ayrıştırarak değil, kucaklayarak ve birleştirerek hizmet edeceğim. 2 kutuplu dünyada yetişmiş eski nesil siyasetçiler gibi, korkutarak, herkesten şüphe ederek değil, herkesi yan yana getirerek hizmet edeceğim" şeklinde konuştu.

"KENDİME VE SİZLERE, 16 MİLYON HEMŞEHRİME GÜVENİYORUM."

Ekrem İmamoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Sevgili İstanbullular, özetle ben size, tüm İstanbullulara 21. yüzyıl belediyeciliğini vaad ediyorum. Seçim öncesi vaat ettiğim ne varsa hepsini yerine getireceğim. Ancak ben tek tek bütün İstanbulluların hayatını iyileştirmenin, kolaylaştırmanın yanı sıra bu kentteki ortak yaşam kültürünü dönüştürmek istiyorum. Bu kentin kadim değerleriyle, maneviyatıyla, tarihsel birikimiyle, binlerce yıl öncesinden Fatih Sultan Mehmet'e, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar demokratik ruhuyla, evrensel değerleri buluşturan ve gelecek nesillere aktaracağımız, köklü bir sosyal dönüşümü harekete geçirmeyi amaçlıyorum. Bunların zaman alacağını, bir anda gerçekleşemeyeceğini biliyorum. Eninde sonunda varacağımız menzil bu. Özellikle bugünlerde, bir geçiş sürecinde olduğumuzu unutmayın. Yeni bir anlayışın, bir yeni bakış açısının egemen olması zaman alır. Bana ve ekibime süre tanıyın, başaracağız. Hep birlikte başaracağız. Çünkü başarmak zorundayız. Sizlerle başaracağız. Yeni nesil siyaset, yeni nesil belediyecilik, yeni nesil yerel demokrasi, yeni nesil toplumsal birlik ve yeni nesil yurttaşlık anlayışından işte bunun için söz ediyorum. Çünkü iddiam büyük. İstanbul'un sorunlarını çözmenin ötesine geçmeyi, İstanbul'da herkes için mutlu ve huzurlu yeni bir hayat kurmayı, yeni bir ortak yaşam kültürü oluşturmayı hedefliyorum. Evet, bunların büyük iddialar olduğunun gayet iyi farkındayım. Ancak kendime ve sizlere, 16 milyon hemşehrime güveniyorum."

“BEN BU YOLDA YÜRÜMEKTEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM, SİZLER DE ASLA VAZGEÇMEYİN"

“Seçime girerken, 100 İstanbulludan sadece 15'inin tanıdığı biriydim" diye konuşan İmamoğlu, "Çok az kimsenin şans tanıdığı bir adaydım. Ama görüyorsunuz işte bugün buradayım. Beni bugün buraya getiren şeyin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Ben, doğru yolu bildiğim için bugüne gelebildim. Bana doğru yolu, 'Seçimi senin temiz kalbin kazanacak evladım' diyen teyzelerimiz öğretti. Bana doğru yolu, 'iyi yüreğin hiç bozulmasın, insana sevgin hiç eksilmesin" diyen amcalarımız öğretti. Bana doğru yolu, her şey çok güzel olacak Ekrem abi diyen o genç kardeşim öğretti. Ben bu yolda yürümekten asla vazgeçmeyeceğim. Sizler de asla vazgeçmeyin. Temiz kalplilerin, iyi yüreklilerin, hak yemeyen ama hakkını da yedirmeyenlerin zaferine inanmaktan asla vazgeçmeyin. Türkiye'nin yeni normalinin demokrasi, barış, birlik ve kardeşlik olması için, omuz omuza vermekten, mücadele etmekten asla vazgeçmeyin. İstanbul için heyecanla çalışmakta olan beni izlemekten, beni denetlemekten, beni eleştirmekten, bana yol göstermekten asla vazgeçmeyin. Bu ülkenin kurucu değerlerinden, cumhuriyetten ve demokrasiden, Mustafa Kemal Atatürk ve onun çizdiği hedeflerden asla vazgeçmeyin. Ben vaz geçmeyeceğim. Vazgeçmeyeceğiz. Hadi hep birlikte haykıralım: Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. Yaşasın cumhuriyet, yaşasın demokrasi" şeklinde konuştu.

“BU HAREKETİ YAPANLAR TALİMAT ALMIŞ KİŞİLERDİR"

İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğramasıyla ilgili, “Ne yazık ki bugün talihsiz bir olay yaşadı. Ama kendisi çok iyi. Orada bu hareketi yapan vatandaşlarımız değil, bu hareketi yapanlar talimat almış kişilerdir. Benim vatandaşım öyle bir şey yapmaz. Göreceksiniz bu sefer sevgi ve saygı kazanacak" diye konuştu.

“NASIL ÇALIŞTIĞIMI GÖRDÜKÇE BENİ DAHA DA ÇOK SEVECEKSİNİZ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu eşsiz kenti, tarihsel özünü muhafaza ederek, evrensel değerlerin ve insanlığın ortak kültürünün gelişimine çok değerli katkılar sunan bir 'Dünya başkenti' haline getirmeye kararlıyım. Açığa çıkması için gerekli koşullar sağlandığında, İstanbul'un o eşsiz, o harika enerjisinin bütün dünyaya iyi geleceğine eminim. Bu hedefler için yol arkadaşlığınıza talibim. Bu şehrin yüreği büyük çocuklarımızın yol arkadaşlığına talibim. Bu şehrin geleceği pırıl pırıl gençlerimizin Ekrem abisi olamaya, yol arkadaşlığına talibim. Bu şehrin aydınlık yüzü kadınlarının, yol arkadaşlığına talibim. Bu şehrin sanatçılarının, aydınlarının, girişimcilerinin, emekçilerinin, emeklilerinin yol arkadaşlığına talibim. Her yaştan ve her inanıştan hemşehrilerimin yol arkadaşlığına talibim! Var mısınız? Tökezlesek bile yeniden ayağa kalkmaya, birbirimizin elinden tutup ayağa kaldırmaya var mısınız? Seçim kampanyama başlarken, 'Beni tanıdıkça çok seveceksiniz demiştim' şimdi çok daha fazlasını söylüyorum. Şimdi diyorum ki, Nasıl çalıştığımı gördükçe beni daha da çok seveceksiniz" ifadelerini kullandı.

“TEŞEKKÜRLER İSTANBUL, TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE"

Ekrem İmamoğlu konuşmasının son bölümünde “Allah, sözlerimin ağırlığı altında boynumu eğdirmesin. Sözlerime son verirken, bu Pazar günü şehrin her bir ilçesinden buraya geldiğiniz için. Farklı siyasi düşünceden olsanız bile beni bugün burada desteklediğiniz için. Hatta ülkemizin dört bir yanından beni onurlandırdığınız için. Sizlere minnettar olduğumu bir kez daha dile getirmek istiyorum. Teşekkürler İstanbul. Teşekkürler Türkiye. Hepinizi çok seviyorum" dedi.

Görüntü dökümü

-------------------------------

-İmamoğlu'nun açıklamaları

-Detaylar