DHA İSTANBUL - (Geniş haber)HAZİNEDAR'DAN 19 MAYIS  KUTLAMALARININ İPTALİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA 

Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İSTANBUL

Beşiktaş Belediyesi tarafından organize edilen '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının İstanbul Valiliği tarafından güvenlik gerekçesiyle iptal kararı verilmesinin ardından Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar bir açıklama yaptı.

Hazinedar açıklamasında şunları söyledi:

"BİZE RESMİ OLARAK BU İLETİLDİ."

"Bu sabah İstanbul Valiliği tarafından bize, bugün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı çerçevesinde gerçekleştireceğimiz etkinliklerle ilgili, bayram kutlamalarıyla ilgili, milli bayramımızın kutlanmasıyla ilgili İstanbul Valiliğinin iptal kararı tebliğ edildi. Pek tabii bu milli bir bayram. İptal edilen bayram kutlamaları. Bunu anlamak mümkün değil. Valiliğin neden bu şekilde cevap verdiğini bilmiyorum. Bize resmi olarak bu iletildi. Ve bunu da biz kamuoyuyla paylaştık. Devlet ciddiyeti burada önemlidir. Ben devlet saygısı olan bir kişi olarak, devlet kurumunu yöneten; üstelik özgürlükçü demokrasinin kalbinde Beşiktaş gibi önemli bir şehri yönetirken, hiç şüphesiz milli bayramlarımıza dair özel bir hassasiyetimiz var. Bu bayramın adı Atatürk'ü anma olabilir ama aynı zamanda gençlik bayramı. Biz bayramı, gençlerin sahiplenmesi ve sahiplenerek gençliğin kutlamasını öne çıkaran bir bayram, bir festival organizasyonu yaptık. Üç senedir, bunu biz bir festival havasında, gençlerle beraber, bir resmi kutlamanın ötesinde, gençliği içine alan İstanbul'un her yerinden Bağcılar'ından, Sultanbeyli'sinden, Kağıthane'sinden, Sultangazi'sinden, Beylikdüzü'nden, Beykozu'ndan, her noktasından gençlerle birlikte Türkiye'nin en büyük gençlik bayram kutlamasını gerçekleştiriyoruz. Yüz binlerce insan katılıyor 4 gün süren bu bayram kutlamalarımıza. Bugün başlayacaktı. Bugünün özel bir anlamı var. Çünkü 15 Mayıs 1919'da, Gazi Mustafa Kemal, İzmir'in işgaline müteakip bir milli mücadeleyi başlatmak üzere Beşiktaş'taki evinden, annesi Zübeyde Hanımla helalleşerek, Beşiktaş iskelesinden Avrupa'dan Anadolu'ya ilk adımı atıyor. Dolayısıyla Beşiktaş'ın tarihinde özel bir yeri var. Dolayısıyla bunun anlamına, önemine binaen bir milli bayramı 16 Mayıs'ta Beşiktaş'tan başlatıyoruz. Dört gün sürecek bu bayramda İstanbul'daki üniversitelerin önemli bir kısmının içine girdiği, kutlamaları bizzat gençliğin organize ettiği, bizim mihmandarlığımızda, organizasyonumuzda olmakla beraber, aslında gençliğin kendi bayramını organize ettiği bayram kutlaması ve festivali gerçekleştiriyoruz. Bunun içinde geleneksel halk oyunları, bize ait, bizim tarihimize bizim geçmişimize ait her türlü unsurun bulunduğu, elbette bugünkü gençliğin hoşuna giden hem müzik hem kutlamaların içinde bulunduğu, kültürel, sosyal eğlence boyutunda olan bir festivali gerçekleştirirken güvenlik gerekçesiyle İstanbul Valiliği bunu iptal etti."

İstanbul Valiliği tarafından tebliğ edilen belgeyi kameralara gösteren Beşiktaş Belediye Başrkanı Murat Hazinedar sözlerini şöyle sürdürdü:

"VALİLİK BU KONUDA HİÇBİR ŞEKİLDE BİZİM DÜŞÜNCEMİZİ ALMADI"

"Valilik bu konuda hiçbir şekilde bizim düşüncemizi almadı. Bu konuda bir diyalog içine girmedi. Sonuçta İstanbul Valiliği bizim de valiliğimiz. Kararlarına resmi olarak uymak zorundayız. Ama bu karar fevkalade yanlış. Üstelik de garip olan bir şey var; şu anda Beşiktaş Belediyesinin organize ettiği gençlik bayramı etkinliklerinin dışında, aynı anda yine valiliğin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin izin verdiği çok sayıda etkinlik Beşiktaş'ta devam ediyor. Yine aynı yerlerde Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bilim ve kültür şenliği. Liseli gençlerle ortaokulla gençlerle bilim ve kültür şenliği yapılıyor, 15-17 mayıs tarihleri arasında. Buna izin veriliyor, yine aynı yerlerde. Yine birkaç gün önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Vodafone yarı maratonuna binlerce insan katıldı. Binlerce insanın katıldığı maraton güvenlik gerekçesiyle iptal edilmedi. Yine aynı gün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının da olduğu gün, büyükşehir belediyesinin ve valiliğin izin verdiği Bebek şenliği gerçekleşiyor. Yine biz de destek oluyoruz o şenliğe. Aslında aynı alanlarda, ilçede çok sayıda festival gerçekleşiyor. Ama özellikle sadece 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı iptal ediliyor. Bunu anlamak mümkün değil. Müslüman ülkeler içinde bizi önder kılan, farklı kılan, örnek kılan, dünyada Türkiye'yi değerli kılan en önemli şey Atatürk devrimleridir. Bu devrimler bu milletin bağrından çıkmış. Aslında, bu değerlerini büyütme konusunda bize önemli bir sorumluluk yüklüyor. Bu nedenle, buna dair her adıma önyargılı yaklaşılması, bu şekilde bir engeller oluşturan tavrı anlamak mümkün değil. Bir milli bayramın bu şekilde engellenmesine dair açıkçası hem bu kararı verenleri hem de bu kararın arkasındaki zihniyeti önce Allah'a sonra da millete havale ediyorum."

Av. Murat Hazinedar, İstanbul Valisi Vasip Şahin'in, konuyla ilgili bilgisi olmadığına dair açıklamasının hatırlatılması üzerine de "Bu konunun muhatabı ben değilim. Benim için önemli olan İstanbul Valiliğinin bana resmi yazıyla yaptığı tebligattır. Ben, ona rağmen İstanbul Emniyetiyle görüştüm, Beşiktaş Emniyet Müdürüyle görüştüm. Kesinlikle bu konuda talimat aldıklarını, kutlamaları yaptırmayacaklarını ifade ettiler. Bu kararın arkasında durmayan anlayış zaten durmadığını ifade ederek hemen izni vermeliydi. Bakın bizim bu akşam festivalimiz başlayacaktı. Zübeyde Hanımın, yani Aziz Atatürk'ün oturduğu ev olan, Mustafa Kemal Atatürk'ün evinden başlayacak yürüyüş dahil programımız iptal oldu. İptal edilmek zorunda kaldı. Ben milletimi, halkı, gençliği, genç insanlarımı devletin kurumlarıyla karşı karşıya getirecek bir tavrın sahibi olamam. o saygıyı gösteririm. saygı göstermek, o kararın doğruluğunu tasdik etmek değildir" dedi.

