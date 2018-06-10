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DHA İSTANBUL - (Geniş Haber) GAZİOSMANPAŞA TEKSTİL FABRİKASINDA YANGIN

* Yangın, yaklaşık bir saatlik söndürme çalışmaların ardından kontrol altına alındı.  Haber - Kamera: Taner YENER - Murat SOLAK / İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da tekstil  fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın...

DHA İSTANBUL - (Geniş Haber) GAZİOSMANPAŞA TEKSTİL FABRİKASINDA YANGIN


* Yangın, yaklaşık bir saatlik söndürme çalışmaların ardından kontrol altına alındı. 

Haber - Kamera: Taner YENER - Murat SOLAK / İSTANBUL
Gaziosmanpaşa'da tekstil  fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Can kaybının yaşanmadığı yangında tekstil fabrikasında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.  Edinilen bilgiye göre Cebeci Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir tekstil fabrikasında 08.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden fabrika çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yoğun duman nedeniyle fabrikanın çevresinde panik yaşandı. Olay yerine başta Gaziosmanpaşa olmak üzere Sultangazi, Bağcılar, Fatih, Başakşehir, Bakırköy, Eyüp ve Esenler'in de bulunduğu çevre ilçelerden takviye ekipler sevk edildi. İç kısımda olması nedeniyle itfaiye ekiplerinin zorlandığı yangın yaklaşık bir saatlik söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Fabrika ve çevredeki iş yerlerinde çalışanlar da itfaiye ekiplerine yardım etti. Yangın nedeniyle çevreyi yoğun bir duman bulutu kapladı. Yangın anını anlatan bir vatandaş, "Siyah dumanları gördüm. İşe ağabeyimi  bırakıyordum. Dumanlar çok yoğundu. Bizim evin üstüne kadar geldi. İtfaiye hemen geldi. Söndürüyorlar şu anda" dedi. 

Görüntü Dökümü:
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-Yanan fabrikadan görüntü
-İtfaiye ekiplerin çalışmaları
-Vatandaşlardan görüntü
-Röortajlar 
-Cep telefonu görüntüleri
-Genel ve detaylar


10.06.2018 - 09.10 Haber Kodu : 180610008
10.06.2018 - 09.36 Haber Kodu : 180610010
10.06.2018 - 09.57 Haber Kodu : 180610014 
10.06.2018 - 10.00 Haber Kodu : 180610015

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