DHA İSTANBUL - (GENİŞ HABER) - DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELMEMİZİ HİÇ KİMSE ENGELLEYEMEZ

* Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

"Bu akşam Hamburg'da vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Bizim vatandaşlarla bir araya gelmemizi hiç kimse engelleyemez"

"Irkçı partilerin artık esiri olmuş iktidarlar var, merkez partiler var. Gerçekten çok kaygı verici bir gelişme"

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA - İstanbul ()

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya ve Hollanda'ya yapacağı ziyaretler öncesi yabancı ülkelerin temsilcileriyle Beyoğlu'nda bir otelde öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemek öncesi bir konuşma yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, özellikle Almanya ve Hollanda ile yaşanan krize değinerek, "AB ile yaşadığımız süreç ortada. Son zamanlarda bazı AB üyesi ülkelerle yaşadığımız sıkıntılar ortada. Bunlar gizli değil. Fakat bazı ülkelerde anlaşılmaz bir tablo var. Avrupa'nın ortak değerlerinden bahsediyoruz.Bu konuda Türkiye'ye ahkam kesen ders veren ülkelerin, ikinci dünya savaşı öncesi politikaları uygulaması, kabul edilir değil" dedi.

"İPTAL ET" BASKISI YAPILDI

Bugün Almanya'da yapacağı toplantının mekan sahibine ruhsat iptali cezası verildiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Toplantı yerinin sahibine, önce polisin, sonra istihbaratın, sonra ne kadar yetkili kişi varsa, 'iptal et' diye baskı yapması, kişinin kabul etmemesinden sonra da, o iş yerinin ruhsatının iptal edilmesi, kabul edilebilir bir şey değil. Bu insan haklarıyla da bağdaşmaz. O kişiyi bu şekilde cezalandırarak, Almanya'nın da bir yere varması mümkün değil" diye konuştu.

"IRKÇI PARTİLERİN ESİRİ OLMUŞ İKTİDARLAR VAR"

Avrupalı bazı ülkelerde sistematik bir şekilde bizi eski karanlık günlere götüren uygulamalar gördüklerini söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanının toplantılarını engellemek için sistematik bir çalışma var. Diğer bakan arkadaşlarımızın da öyle. Türkiye'deki bir referandumda komşu ülkelerin, dost ülkelerin bu kadar açık taraf tutması ve bu kabul edilemez uygulamaları yapması bana göre, utanılacak bir şey. Ve Avrupa'nın bugün içinde bulunduğu durum birçok açıdan içler açısıdır. Irkçı partilerin artık esiri olmuş iktidarlar var, merkez partiler var. Gerçekten çok kaygı verici bir gelişme" dedi.

"POPÜLİZM YAPMAYA BAŞLADIK"

" Bugün Hollanda önce, 'Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ve yetkilileri gelemez' diyor sonra bize alttan haber gönderiyor" diyerek Hollanda yönetimini de eleştiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ve diyorki, 'ya biz zor durumdayız'. 'Eğer bakan gelirse bu Wilders'ın kazanmasına neden olur'. 'Ve Wilders ile başabaşayız'. 'Bu bizim için gerçekten zor bir durum'. 'Sonra gelsin'. Keşke bunu telefon açıp önceden medeni bir şekilde, rica edecek bir şekilde, rica yöntemiyle, bu zor durumu anlatsalardı, biz anlayış gösterirdik. Ama önce sosyal medyada, aynı Wilders gibi popülizm yapacaksın, ondan sonra da alttan haber göndereceksin. Bu dostların arasındaki ilişkiye yakışan bir tavır değildir. Bunu da bizim kabul etmemiz mümkün değil. Niye Wilders ve Wilders gibi partilerin esiri haline geldi Avrupa. Çünkü bugüne kadar yaklaşık 10 yıldır, ırkçı partiler ilerliyor. Ama bizler bu akım karşısında güçlü duramadık. Sonra o partilerin politikalarına tenezzül etmeye başladık. Onlara özendik. Popülizm yapmaya başladık" şeklinde konuştu.

HİÇ KİMSE ENGELLEYEMEZ

Bugün Hamburg'a gideceğini ve Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile bir araya geleceğini söyleyen Çavuşoğlu," Dostum Gabriel'le görüşmem var. Berlin'de turizm fuarını ziyaret edeceğim. Bu akşam Hamburg'da vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Bizim vatandaşlarla bir araya gelmemizi hiç kimse engelleyemez. Engellemeye de kalkmamalı. Demokrasinin, toplanma özgürlüğünün gereği budur. Avrupa değerleri de tam olarak bunu söylüyor. Yarın Sigmar'la da sabah kahvaltısında bir araya geleceğiz. Başbaşa, bu konuları değerlendireceğiz. Biz Almanya dahil hiçbir ülkeyle ilişkilerimiz kötü olmasını istemeyiz. Ama bize karşı düşmanca tavırlar içinde olunduğu zaman, biz elbette bunun gerekli karşılığını veririz, altında da kalmayız" dedi.

SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNİ ANLATTI

Dışişleri Bakın Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarının ardından 16 Nisan'daki halk oylamasında getirilen sistem değişikliğini Başkonsoloslara anlattı. Toplantıya Almanya ve Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosları da katıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Toplantıya katılan konsoloslardan genel ve detay görüntüler

-Çavuşoğlu'nun açıklamaları

07.03.2017 - 14.05 Haber Kodu : 170307111