DHA İSTANBUL - (geniş haber) D-100 ZİNCİRLİKUYU MEVKİİ'NDE KAZA

* D-100'DE KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN HAYATINI KAYBETTİ

Haber-Kamera: Özgür EREN -Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul

Zincirlikuyu D-100 Karayolu'nda bir kişi yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde iki şerit trafiğe kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza Şişli Zincirlikuyu mevkii Edirne istikametinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Cevdet Kerim Canpek (84) D-100 Karayolu'nda yolun karşısına geçmeye çalıştı. Yolun en sol şeridine geldiğinde Çetin Güven Can yönetimindeki 34 HN7541 plakalı araç Canpek'e çarptı. Çarpmanın etkisi ile Canpek yola savruldu. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yayanın hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü olay yerinde şok geçirdi.

Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapatıldı. D-100 Karayolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Hayatını kaybeden kişi ambulans ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaklaşık bir saat sonra, kazaya karışan otomobil olay yerinden çekilerek kapalı olan iki şerit trafiğe açıldı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kazada hayatını kaybeden kişiden detay görüntü

-Kazaya karışan araçtan görüntü

-Kaza yapan sürücüden detay görüntü

-Sağlık ve polis ekiplerinden detay görüntü

-Oluşan trafikten genel ve yakın detaylar