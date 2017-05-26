DHA İSTANBUL -(geniş haber)  CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN : BAKANA TALİMATI VERDİM, 'ARENA' İSİMLERİNİ STADYUMLARDAN KALDIRACAĞIZ

Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Yaşar KAÇMAZ - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa Stadyumu'nda ÖNDER mezuniyet törenine katıldı.

Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a talimat verdiğini söyleyip, statlardan Arena isminin kaldırılacağını açıkladı.

Adının doğup büyüdüğü Kasımpaşa'daki stadyuma verilmesinden duyduğu gururu anlatırken "Arena" kelimesine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arena değil burası, stadyum. Biz 'Arena'lara karşıyız. Bakana da talimatı verdim. Arenalarda geçmişte neler yaptıklarını bilirsiniz değil mi, insanları parçalattırdıklarını biliyorsunuz. Bakana talimatı verdi, 'Arena' isimlerini stadyumlardan kaldıracağız. Ne demek 'Arena' ? Bizim dilimizde böyle bir şey yok." diye konuştu.

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