DHA İSTANBUL - (geniş haber)  BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI HAZİNEDAR:  19 MAYIS  KUTLAMALARIMIZ İSTANBUL VALİLİĞİ TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ

İSTANBUL - (geniş haber) BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI HAZİNEDAR: 19 MAYIS KUTLAMALARIMIZ İSTANBUL VALİLİĞİ TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ

Gökhan DANACI - İSTANBUL

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarımız İstanbul Valiliği tarafından iptal edildi" dedi.

Beşiktaş Belediyesi, 19 Mayıs nedeniyle 3 gün sürecek çeşitli etkinlikler yapılacağını açıklamıştı. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, bu akşam "Bağımsızlık İçin İlk Adım Yürüyüşü" ve Can Bonomo konseriyle başlayacak etkinliklerin Valilik tarafından iptal edildiğini duyurdu.

"BEŞİKTAŞLILARIN HİÇ HAKETMEDİĞİ BİR ENGELLEMEYLE KARŞI KARŞIYA KALDIK"

Hazinedar twitter üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Çünkü Cumhuriyetin en görkemli bayramlarından biri olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlamaya hazırlanırken Beşiktaş'ın ve Beşiktaşlıların hiç haketmediği bir engellemeyle karşı karşıya kaldık. İstanbul Valiliği, 16-19 Mayıs 2017 tarihleri arasında belediyemiz tarafından Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında üçüncü kez gerçekleştirilen etkinliklerin ülkemizin bulunduğu şartlar, provokatif eylem ve olayların meydana gelebileceği, etkinliklere katılacaklar dahil halkın huzur, güven ve esenliğinin kamu güvenlik ve düzeninin bozulmasına ve toplumda panik oluşmasına sebebiyet verebileceği gerekçeleriyle uygun görülmediğini bildirmiştir" dedi.

"Ancak İstanbul'da çeşitli kurumların düzenlediği izinli festival ve şenliklerin huzur ve esenlik içinde yapıldığını gözlemekteyiz" diyen Hazinedar, "İstanbul Büyükşenir Belediyesi'nin düzenlediği Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu 30 Nisan 2017 tarihinde koşulmuştur. Etnospor Kültür Festivali 11-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında Yenikapı Meydanı'nda Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından gerçekleştirilmiştir. III. Beşiktaş Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri, Beşiktaş ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde 15 Mayıs 2017 tarihinde Beşiktaş Demokrasi ve Özgürlük Meydanı'nda başlamıştır. Belediyemizin desteklediği etkinliğin 17 Mayıs 2017 tarihine kadar yukarıda anılan mekanda ve Ortaköy Meydanı'nda yapılmasına için verilmiştir" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ İLÇESİ İÇİN BÜYÜK BİR ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR"

Hazinedar açıklamasına şöyle devam etti:

"Ancak söz konusu olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları etkinlikleri ve Beşiktaş olunca Valilik farklı bir tavır almıştır. Beşiktaş Belediyesi olarak şunun altını çizmeliyim ki 19 Mayıs 1919 tarihi Beşiktaş ilçesi için büyük bir önem arz etmektedir. Milli mücadelenin başlangıcı olarak kabul edilen Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Samsun'a hareket etmek için ilk adımı attıkları nokta Beşiktaş'tır. Bundan tam 98 yıl önce 16 Mayıs'ta gerçekleşen bu tarihi olayı Beşiktaşlılar ve İstanbullular, Beşiktaş'ın yeniden doğuşu olarak görmekte ve 16-19 Mayıs tarihleri arasında yapılan bayram etkinliklerini büyük bir coşkuyla sahiplenmektedir. Bu engellemeler Beşiktaş halkının ne Cumhuriyet ne de Atatürk sevgisini azaltmayacak aksine çok daha coşkulu bir şekilde sahip çıkmasına imkan sağlayacaktır. Tüm bu açıklamalarımızın ışığında Beşiktaş Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilecek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları ve Gençlik Festivali etkinliklerimizin Valilik tarafından iptal edildiğini üzüntüyle duyururum"