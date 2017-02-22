DHA İSTANBUL- (GENİŞ HABER) - BARBAROS ŞANSAL HAKKINDA DÜZENLENEN YENİ İDDİANAME KABUL EDİLDİ



Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan ünlü modacı Barbaros Şansal hakkında mahkemenin iadesi üzerine savcılıkça yeniden iddianame düzenlendi. İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi yeni iddianameyi kabul etti. Tutukluluk halinin devamına karar verilen Barbaros Şansal, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 3 yıla kadar hapis cezasıyla istemiyle 16 Mart'ta hakim karşısına çıkacak.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sınırdışı edildikten sonra gözaltına alınan ve nöbetçi hakimlikçe 3 Ocak'ta tutuklanan ünlü modacı Barbaros Şansal hakkında savcılık, iade edilen ilk iddianameyi düzenleyerek yeniden mahkemeye gönderdi. İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi de düzenlenen iddianameyi bugün kabul etti.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM

Mahkeme, Barbaros Şansal'ın "suçun vasfı, delil durumu, kaçması, saklanması ihtimalinin bulunması, tutuklukta geçen makul süreyi aşan bir durum olmaması" gerekçeleriyle tutukluluk halinin devamına karar verdi. İlk duruşma, 16 Mart'ta yapılacak.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile birlikte üç kişinin "ihbarda bulunanlar" olarak yer aldığı iddianamede, Barbaros Şansal hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Düzenlenen iddianamede, söz konusu tweet'lere yer verilerek iadeye gerekçe olan kısımlara ilişkin açıklamalar yapıldı.

KONUM BİLGİSİ EKLENEBİLİR

Şüphelinin Kıbrıs'ta olduğu halde, paylaşımın yapıldığı yer olarak İstanbul görülmesine dair iade gerekçesinin hatırlatıldığı iddianamede, "Twitter profil ayarlarında bulunan hesap sekmesinde kullanıcı tarafından konum bilgisi eklenebileceği, kişi kendi konum ve paylaşımın Kıbrıs'ta gösterebileceği gibi İstanbul'da da gösterebileceği" ifade edildi.

"TÜRK MİLLETİNİ AŞAĞILAMA" SUÇU DOSYADAN AYRILDI

"Türk Milletini alenen aşağılama" suçu ile ilgili ifadelerin iddianamede yer almasının yargılamanın konusunu belirlemede karışıklığa neden olacağına ilişkin iade gerekçesine karşı ise iddianamede, "bu suç açısından dosyanın ayrılarak başka bir soruşturma dosyasına eklendiğinin açıkça ifade edildiği" vurgulandı.

MESAJLARIYLA SUÇU İŞLEDİ

İddianamede, kışkırtmanın farklı halk topluluklarını birbirine karşı düşmanlığa sevk etmesi ve kamu güvenliği için tehlikeli olabilecek yeterlilikte olması, tehlikenin somut ve yakın tehlike olması, kışkırtmanın şiddet içermesi gerektiği belirtildi. Şüpheli Barbaros Şansal'ın sosyal paylaşım sitesindeki mesajlarıyla "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçunu işlediği belirtilerek cezalandırılması talep edildi.