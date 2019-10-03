DHA İSTANBUL - (geniş haber) ANADOLU ADALET SARAYI'NIN METRO ÇIKIŞINDA KAVGA

Yüksel KOÇ - İstanbul - KARTAL'daki Anadolu Adalet Sarayı'nın metro çıkışında iki grup birbirine girdi

İstanbul Anadolu 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen, "Hakaret" ve "Silahla tehdit" davasının tarafları, duruşma çıkışı adliyenin metro çıkışında birbirlerine girdi. Tekme, tokat ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada ortalık savaş alanına döndü. Olaylarda iki kişinin kafasından yaralandığı öğrenildi. Kavgaya polisin müdahalesiyle sona erdi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi

Görüntü Dökümü:

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-Kavganın görüntüsü

