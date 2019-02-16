DHA İSTANBUL - (GENİŞ HABER) AKSARAY'DA GECE KULÜBÜNDEKİ ATEŞ AÇAN 2 KİŞİYE POLİS OPERASYONU

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Hasan YILDIRIM - Çağatay KENARLI - Hakan KAYA, İstanbul

Fatih Aksaray'da bir gece kulübünde ateş açan 2 kişi polisin operasyonunla gözaltına alındı.

Aksaray Katip Kasım Mahallesi Güvenlik Caddesi'nde bir gece kulübündeki olay sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde gece kulübüne gelen Ö.Ç. ve P.Y. aşırı gürültü yaptıkları gerekçesiyle çalışanlar tarafından dışarı çıkartıldı. Şüpheliler dışarıda gece boyunca alkol aldıktan sonra sabah saatlerinde tekrar buraya geldi. İçeriye giren Ö.Ç. ve P.Y. gece kulübünde tabancayla ateş açmaya başladı. Gece kulübünde çalışan 9 kişi saklandıkları yerde mahsur kaldı.

GECE KULÜBÜNE GELEN POLİSLERE DE ATEŞ AÇILDI

İşyeri çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheliler gece kulübüne giren polis ekiplerine de ateş açtı. Polis ekipleri açılan ateş sonrası yaralanmazken, kendilerine ateş açıldığını belirterek takviye istedi. Özel Harekat ekipleri gelerek çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Önlem olarak olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİSTEN KAÇMAK İÇİN ÜST KATTAKİ RESTORANA SIĞINDILAR

Bu sırada gece kulübünde çevreye ateş açan saldırganlar gece kulübünün üst katında bulunan restorana kaçtı. Polis ekipleri bir şüphelinin annesine ulaşarak yardım istedi. Olay yerine gelen anne çocuğunu ikna etmeye çalıştı.

POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ARKADAN KAÇARKEN YAKALANDILAR

Ö.Ç. ve P.Y. restoranın arka tarafından ki camdan kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Ö.Ç. ve P.Y. gözaltına alınarak Fatih Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ŞÜPHELİNİN ATLAYARAK KAÇMASI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir şüphelinin annesinin çocuğunu polise teslim olması için ikna etmeye çalıştığı görüntülendi. Daha sonra şüphelinin restoranın arka tarafındaki camdan aşağı atlayarak kaçmaya çalıştığı polis ekiplerinin ise olay yerine geldiği kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Alınan güvenlik önlemleri

-Bir şüphelinin gözaltına alınması

-Özel Harekat ekiplerinin önlemleri

-Özel Harekat ekiplerinin gece kulübüne girmesi

-Olay yeri inceleme ekiplerinin gelişi

-İtfaiye ekiplerinin görüntüsü

-İçeride çalışan kişilerin dışarıya çıkartılması

-Çalışanların üst aramasının yapılması

-Çalışanların polis araçlarına bindirilmesi

-Genel ve detaylar

(GÜVENLİK KAMERASI) (EK GÖRÜNTÜ)

-Annenin oğlunu ikna etmeye çalışması

-İkinci şüphelinin camdan aşağı atlaması

-Çevrede bulunan kişilerin görüntüsü

-Polis ekiplerinin gelişi

-Genel ve detaylar