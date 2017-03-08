DHA İSTANBUL(GENİŞ)-DİLEK DOĞAN DAVASINDA SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI...

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Sarıyer'de 18 Ekim 2015'te gerçekleştirilen terör operasyonu sırasında polisin silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dilek Doğan davasında savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde polis memuru olan sanık Y.M.'nin "Taksirle öldürme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmaya ara verilmesinin ardından savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Y.M. hakkında "İhmali davranışla Dilek Doğan'ı kasten öldürme" suçundan cezalandırılması istemiyle dava açıldığı hatırlatıldı.

BİR ADET MERMİ ÇEKİRDEĞİ ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Sanığın elinde MP5 diye tabir edilen 9 mm çaplı tek tek ve seri atış yapabilen makineli tabanca olduğu belirtilen mütalaada, bu silahtan çıkan bir adet mermi çekirdeğinin Dilek Doğan'a isabet ederek ölümüne neden olduğunun otopsi raporlarıyla belirlendiği kaydedildi.

"İZLENEN GÖRÜNTÜLER EYLEMİN NİTELENDİRİLMESİNDE ESAS UNSUR DEĞİL"

Mütalaada ayrıca delil tespiti amacıyla bir polis memuru tarafından çekim yapıldığı, dolayısıyla olayın meydana geldiği sırada evde kamera çekimi olduğu, ancak patlamanın gerçekleştiği kısımda anlık da olsa görüntünün olmadığı ifade edildi. Savcı bugünkü duruşmada izlenen görüntüler üzerindeki tespitlerin silahın ateşlenmesi öncesine-sonrasına ait olduğunu, eylemin nitelendirilmesinde esaslı unsur olmadığını da belirtti.

"RİSK AZ OLDUĞU DÜŞÜNCESİYLE ARAMAYA BAŞLANDI"

Mütalaada, nitelikli ve silahlı çatışma çıkabileceği öngörülen bir konuda sanığın öncesinde ve teçhizatlı ekiple birlikte suça konu yere gidip kontrolleri yaptığı, öngörüler itibariyle riskli olmadığı veya riskin az olduğu düşüncesiyle adli aramaya başlandığı belirtildi.

"BASİT TEMASLA PATLAMASI SİLAHIN ATEŞE HAZIR KONUMDA OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Arama sırasında ev sahipleriyle sanık arasında aramanın şekli-gereksizliği nedeniyle tartışma çıktığı vurgulanan mütalaada, "Silahın da ikazlara rağmen sanığa yaklaşılması, kısmen fiziksel temas sağlanmasıyla oluşan arbede sırasında patlayarak bir el ateş aldığı, silahın basit temasla patlamasının, öncesinde ateşe hazır konumda olduğunu gösterdiği" belirtildi.

"ATEŞE HAZIR KONUMDAN ÇIKAN ALABİLECEKKEN..."

Mütalaada, "Sanığın görev ve konumu gereği, çatışma çıkma riskiyle sair hususlardan dolayı ilk başta silahı ateşe hazır konuma almasının makul sayılacağı, ancak gerekli kontrollerin yapıldığı ve bir sonraki ekibin aramaya başlayabileceği kararlaştırıldığına göre riskin önemli ölçüde azaldığının sanıkça da değerlendirildiği, işte bu durumda silahı ateşe hazır konumdan alabileceği, ancak çıkan tartışma ve arama ortamı nedeniyle bunu gerçekleştiremediği" ifadelerine yer verildi.

"BİLİNMEYEN ANCAK BASİT TEMASLA ATEŞ ALDI"

Mütalaada, "Çıkan arbedede silahın bilinmeyen ancak anlatımlar itibariyle basit bir temasla ateş aldığı" belirtildi. Taraflar arasında husumet olmadığı da vurgulanarak "Dolayısıyla sanığın kasten eyleme geçmesini gerektiren bir nedenin olmadığı, buna yönelik bir eylemin de tarif edilmediği, bunun aksini gösteren her türlü şüpheden uzak, inandırıcı derecede yeterli delil elde edilemediği, buna göre Dilek Doğan'ın ölümüne neden olan eylemin taksirli hareket sonucu gerçekleştiği vicdani kanaatine ulaşıldığı" ifadelerine yer verildi.

2 YILDAN 6 YILA KADAR HAPSİNİ TALEP ETTİ

Savcı mütalaasında, sanık polis Y.M. hakkında TCK'nin 85/1. maddesi uyarınca "Taksirle öldürme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı, TCK'nin 53/6. maddesi uyarınca sanığın mahkumiyet alması halinde 3 aydan az ve 3 yıldan fazla olmamak üzere meslekten men edilebilmesini de talep etti.

DURUŞMA 17 MART'A BIRAKILDI

Sanık avukatına son savunmasını hazırlaması için süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı 17 Mart'a bıraktı.