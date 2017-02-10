DHA İSTANBUL- GAZİOSMANPAŞA'DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU: 36 KİŞİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye

sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Gaziosmanpaşa'nın Merkez ve Sarıgöl Mahallelerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı bu sabah Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 36 şüpheli Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

Geçtiğimiz günlerde ise aynı operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Görüntü dökümü

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-Gözaltı araçlarının emniyet müdürlüğünden çıkışı

-Araçların hastaneye gelmeleri

-Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmeleri

-Genel ve detay görüntüler