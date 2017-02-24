DHA İSTANBUL- GAZİOSMANPAŞA'DA PAZAR DENETİMİ





* Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, mahalle pazarında esnafı denetledi. Kurallara uymayan pazarcılara ceza kesildi.



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, zabıta ekipleriyle birlikte Yıldız Tabya Mahallesi Yaylabaşı Sokak'ta kurulan mahalle pazarında denetim yaptı. Tezgahların uygunluğunu denetleyen Usta, denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen bazı esnafa ceza yazdırdı.



TERAZİ VE ETİKET DENETİMİ

Pazarcı esnafının kullandığı terazilerin, tezgahın ön tarafında olup olmadığını ve ürünlerin etiketleri denetleyen Başkan Usta, esnafa yaptıkları uygulamaların faydalarını anlattı. Öte yandan pazarlarda iyi sebze-meyvenin tezgahın ön kısmına, kötülerinin arka tarafa konulduğunu belirten Usta, "Bu durumun önüne geçmek istiyoruz. Hem de tartıların ön tarafta olmasıyla vatandaşların aldığı ürünün eksik tartılmasının önüne geçeceğiz" dedi.



109 LİRA CEZA

Usta, denetlediği bir peynircinin fiyat etiketlerini koymaması üzerine ceza kesilmesini istedi. Esnafa zabıta ekipleri tarafından Kabahatler Kanunu'na göre 109 lira ceza kesildi.



"ZABITA DA TARTIYOR"

Vatandaşların aldıkları ürünlerin kilolarında bir hile yapılıp yapılmadığını anlaması için belediye tarafından pPazar yerlerinin bazı noktalarına terazi konuldu. Bir zabıtanın başında beklediği terazide vatandaşlar aldıkları ürünleri tartabilecek. Eğer bir hile varsa zabıta ekipleri de o esnafa ceza kesecek.



PAZARCILARA POŞET DAĞITIMI

Yapılan denetim sonrasında açıklamalarda bulunan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Pazar yerlerini denetliyoruz. Pazar yerlerinde hijyenik olmayan ortam oluşuyor. Özellikle Pazar toplandıktan sonra çöpler oluşuyor. Her esnafın oluşan çöplerini vermiş olduğumuz çöp poşetlerine biriktirmesini istiyoruz. Akşamları gelip temizlik işçilerimiz bunları topluyor. Bunu yapmayan esnafa ceza işlem uyguluyoruz" dedi.



VATANDAŞIN GÖZÜ ÖNÜNDE TARTI

Başkan Usta yaşlı bir kadına pazar alışverişin de yardım etti. Kadının aldıklarının parasını ödeyen Usta daha sonra zabıta tarafından konulan terazide aldıklarını tartarak, hile yapılıp yapılmadığını da denetledi. Öte yandan pazarcılar da uygulamanın iyi olduğunu ve vatandaşların memnun kaldığını belirtti.



Görüntü dökümü:

---------------------

-Pazardan detaylar

-Usta'nın pazarı gezmesi

-Esnaf ile konuşması

-Uygulamalarını anlatması

-Belediye tarafından konulan teazi

-Zabıta ekipleri

-Peynirciye ceza kestirmesi

-Peynircinin konuşması

-Yaşlı kadınla alış veri yapması

-Terazi ile tartmaları

-Esnafla ropörtaj

-Genel ve detaylar