DHA İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA'DA ÖZEL HALK OTOBÜSÜ KAZASI (1)

Ümit UZUN - Harun UYANIK - İstanbul - Gaziosmanpaşa’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği özel halk otobüsü bir binanın duvarına çarptı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevkedilirken çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Olay yerinden görüntü



