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GAZİOSMANPAŞA'DA KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRI
Gaziosmanpaşa'da kahvehaneye silahlı saldırı
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DHA İSTANBUL- GAZİOSMANPAŞA'DA KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRI (2)

  Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK-Erhan TEKTEN/İSTANBUL- Gaziosmanpaşa'da bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Pazariçi Mahallesi Gümüşsuyu Caddesi'nde bulunan kahvehaneye saldırı saat 14.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen...

DHA İSTANBUL- GAZİOSMANPAŞA'DA KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRI (2)

 

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK-Erhan TEKTEN/İSTANBUL-

Gaziosmanpaşa'da bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi.

Pazariçi Mahallesi Gümüşsuyu Caddesi'nde bulunan kahvehaneye saldırı saat 14.00 sıralarında gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, kahvehane önünde aracıyla hızlı geçtiği belirtilen 20-25 yaşlarındaki bir kişi ile kahvehane sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası ayrılan sürücü bir süre sonra kalabalık bir grup geri döndü. Grup, kahvehanenin camlarına ateş açtı. Kimsenin yara almadığı olayda, içerideki masa ve sandalyelere de zarar veren saldırganlar kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kahvehaneden görüntüler

-Kırılan camlar ve caddeye atılan sandalyeler

-Polis ekiplerinin olay yerinde güvenlik önlemi alması

-Ekiplerin inceleme yapmasından görüntüler

-Zırhlı araçtan detaylar

-Görgü tanıklarıyla röportajlar

-Genel görüntüler

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