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DHA İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA'DA HAREKETLİ DAKİKALAR (2)
Yılmaz OKUR - Serdal ALTINTEPE - İstanbul - GAZİOSMANPAŞA'da polise ateş edip kaçan şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenliyor. Edinilen bilgiye göre, açık cezaevi firarisi olduğu belirlenen bir kişinin evinde saklandığını belirleyen...
GÜNDEM 14.12.2019, 15:30
Yılmaz OKUR - Serdal ALTINTEPE - İstanbul - GAZİOSMANPAŞA'da polise ateş edip kaçan şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenliyor.
Edinilen bilgiye göre, açık cezaevi firarisi olduğu belirlenen bir kişinin evinde saklandığını belirleyen polis harekete geçti. Eve giden polis şüphelinin direnişiyle karşılaştı. Silahla ateş açan şüpheli, annesini yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat ekipleri de mahalleye geldi. Şüphelinin 2 yakını arbede sırasında gözaltına alındı. Şüphelinin, binadan kaçtığının belirlenmesi üzerine polis mahallede operasyon düzenliyor.
Görüntü Dökümü:
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-Sokaktaki önlemler
-Özel harekat polisi
-Detaylar
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