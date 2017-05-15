DHA İSTANBUL - GAZETECİ OĞUZ GÜVEN TUTUKLANDI

Haber-Kamera: Özden ATİK - Hayati KILIÇ / İstanbul

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında ölümüne ilişkin Cumhuriyet Gazetesi'nin twitter hesabında yapılan paylaşım gerekçesiyle tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen gazeteci Oğuz Güven "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı. Oğuz Güven tutuklanmasının ardından yakınlarıyla vedalaştığı sırada, "Bu çürümüşlüğün karşısında yapacak bir şey yok" dedi.

İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan Oğuz Güven ifadesinde, 32 yıllık gazeteci olduğunu belirterek "Okumuş olduğunuz tweet'i ben atmadım. Bu tweet'e editörlerimden biri atmıştır. Ben internet sitesinin genel yayın yönetmeniyim. Zaten 55 saniye sonra müdahale ettim. Biz günde 200-300 tweet atıyoruz. Burada bir hata olmuş. 55 saniye sonra düzelttik. Haberimizin içinde böyle bir başlık ve deyim yoktur. Savcı hakkında insanlık utancı tweetler atıldığında biz bunu haber yaptık. Suçlamayı kabul etmiyorum" dediği belirtildi.

MAHKEME TUTUKLADI

Ancak mahkeme, Oğuz Güven'in "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Kararda, "Cumhuriyet Gazetesi'ne ait resmi twitter hesabından, "İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti" şeklinde tweet atıldığı, buna ilişkin savcılıkça soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

"DENETLEME SORUMLULUĞU VAR"

Kararda, özellikle resmi twitter hesabından paylaşılan tweetlerle ilgili sorumlu internet haber sitesinin müdürünün tweetleri kontrol etme, varsa yanlışları düzeltme, denetleme sorumluluğu olduğuna vurgu yapıldı. Aynı gazetenin resmi twitter hesabından Suriye'de YPG saflarında mayına basan için "Yaşamını yitirdi" ibaresi kullanılırken, henüz soruşturması devam eden ve vefat eden Başsavcı hakında atılan tweette "Kamyon biçti" ibaresinin özellikle kullanıldığı, atılan tweet ile bir anlamda FETÖ sortuşturma dosyalarında görev yapan savcılara akıbet gösterildiği, bu savcıların sonlarının ne şekilde olacağına ilişkin gönderme yapıldığı, bir anlamda başlarına ileride geleceklerin tweette seçilen "Kamyon biçti" ibaresi ile vurgu yapıldığı belirtildi.

"TOPLUMDA ALGI OLUŞMASI İÇİN ÖZELLİKLE SEÇİLDİ"

Habercilik anlayışında "Biçti" ibaresinin haberin ses getirmesi için kullanılabileceği, günlük hayatta sıklıkla kullanıldığı ancak tweetteki "Kamyon biçti" ibaresinin, haberin sansasyonel ve vurgu yapmasından çok FETÖ hakkında iddianame hazırlayanların ileride başına ne gelecekleri şekilde toplumda algı oluşması için özellikle seçildiği öne sürüldü. Şüphelinin her tweeti denetleme sorumluluğunun bulunduğu, bu yüzden şüphelinin bu tweet'i editörünün attığına dair beyanının samimi olmadığı, suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtilen kararda, Terörle Mücadele Kanunu 7/2. maddesindeki suça ilişkin örgüt propagandasını yapma, bu amaca ilişkin toplumda algı oluşturma unsurları bakımından suçun yasal unsurları oluştuğuna dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu kaydedildi. Suçun alt ve üst sınırları dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı, soruşturmanın halen devam ettiği, delillerin toplanmakta olduğu anlaşıldığından şüphelinin tutuklanmasına karar verildiği belirtildi.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Oğuz Güven'in tutuklandığı haberini alan yakınları gözyaşı döktü. Güven, mahkemeden çıkarılırken kızı Demet Güven Akyıldız'a ve yakınlarına sarılarak "Bu çürümüşlüğün karşısında yapacak bir şey yok" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Oğuz Güven'in adliye koridorlarındaki görüntüleri