DHA İSTANBUL- GAZETECİ OĞUZ GÜVEN'E TUTUKLAMA İSTEMİ...

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında ölümüne ilişkin Cumhuriyet Gazetesi'nin twitter hesabında yapılan paylaşım gerekçe gösterilerek gözaltına alınan ve bugün savcılığa çıkarılan gazeteci Oğuz Güven "tutuklama talebi" yle mahkemeye sevk edildi.

Polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Cumhuriyet Gazetesi internet sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Celal Sarıdere tarafından sorgulandı.

"YANLIŞLIKLA ATILDI, 1 DAKİKA İÇİNDE KALDIRILDI"

Oğuz Güven'in savcılığa verdiği ifadede, söz konusu tweetin internetin getirdiği rekabet ve hız faktörleri nedeniyle bir yanlışlık sonucu atıldığını, ancak 1 dakika içinde kaldırılarak düzeltme yapıldığını ve suç kastı olmadığını söylediği belirtildi. Güven savcılık sorgusunun ardından "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

KIZINA SARILDI

Oğuz Güven, nöbetçi mahkemeye çıkarıldığı sırada koridorda bekleyen kızı Demet Güven Akyıldız'a ve gazeteci arkadaşlarına sarıldı. Oğuz Güven, daha sonra mahkemelerin bulunduğu koridora alındı. Öte yandan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ve gazeteci arkadaşları da adliyeye destek için geldi.

12 MAYIS'TA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Oğuz Güven, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin yayınlanan haber nedeniyle 12 Mayıs sabahı gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Güven hakkında 7 gün gözaltı süresi verilmişti.

Görüntü Dökümü

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güven'in arkadaşları tarafından kaydedilen görüntüleri