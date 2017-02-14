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DHA İSTANBUL- GAZETECİ HASAN CEMAL'E HAPİS CEZASI

  Haber: Ümit TÜRK - Hayati KILIÇİstanbul / Gazeteci Hasan Cemal, 'Terör propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı mahkemede görülen başka bir dava da ise Cemal'in 8 yıla kadar hapsi istendi. İstanbul...

DHA İSTANBUL- GAZETECİ HASAN CEMAL'E HAPİS CEZASI

 

Haber: Ümit TÜRK - Hayati KILIÇİstanbul /

Gazeteci Hasan Cemal, 'Terör propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı mahkemede görülen başka bir dava da ise Cemal'in 8 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya Gazeteci Hasan Cemal ve avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, kararını açıklayacağını bildirmesi üzerine Cemal'den son savunmasını yapmasını istedi.

"HER ZAMAN BARIŞI SAVUNDUM"

Son sözü sorulan Cemal, "47 yıllık gazeteciyim. Bugüne kadar yazdığım yazı ve kitaplardan dolayı ilk kez bu şekilde suçlanıyorum. Hiçbir zaman terörü savunmadım. Terörün propagandasına alet olmadım. Her zaman barışı savundum. Gazetecilik suç değildir. Gazeteciliğin suç olduğu toplumda hukuk, özgürlük ve demokrasi yoktur" dedi.

1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hasan Cemal'in "Suçu ve suçluyu övmek" suçundan beraatine karar verirken, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Ceza ertelendi.

Hasan Cemal, 11 Temmuz 2016'da bir internet sitesinde yayımlanan "Fehman Hüseyin" başlıklı yazısında "Terör propagandası" yaptığı iddiasıyla hakkında dava açılmıştı.

BAŞKA DAVADAN DA 8 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Öte yandan Özgür Gündem Gazetesi'nde nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği yaptığı sırada "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan da aynı mahkemede hakim karşısına çıkan Hasan Cemal'in, savcı mütalaasında 8 yıla kadar hapsini istedi.

 

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