DHA İSTANBUL : GAZETECİ HASAN CEMAL'E 1 BERAAT, 1 CEZA

* Hasan Cemal

"Özgür ve bağımsız medyayı savunmanın demokrasi ve barışı savunmak olduğunu yineliyorum"

Hayati KILIÇ, İstanbul

Kapatılan "Özgür Gündem" gazetesinin 15 Haziran 2016 tarihli sayısında 1 günlük nöbetçi genel yayın yönetmenliği yapan Hasan Cemal "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan beraat etti. "Terör örgütünün açıklamalarını yayınlamak" suçundan ise 6 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

HASAN CEMAL HAZIR BULUNDU

İstanbul 24,. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya “Terör örgütünün bildiri ve açıklamalarını basmak ve yayınlamak", “Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıldan 8 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Hasan Cemal ve avukatları katıldı.

"GAZETECİLİĞİN SUÇ OLMADIĞINI SAVUNMAK İÇİN BURADAYIM"

Hasan Cemal savunmasında, “Burada özgür ve bağımsız medyayı savunmak için bulunuyorum. Medyanın bağımsızlığını ve özgürlüğünü savunurken gazeteciliğin de suç olmadığını savunmak için buradayım. Bu çerçevede Kürt gazetecilerinin de özgürlüğünü savunmak ve bunu savunurken de Kürt gazetecilerin özgür olmadığı bir ortamda Türk gazetecilerin de özgür olamayacağını vurgulamak için buradayım. Kürt meslektaşlarımla bir dayanışma göstermek için Özgür Gündem gazetesinde 1 günlük Genel Yayın Yönetmenliği yaptım. Özgür ve bağımsız medyayı savunmanın demokrasi ve barışı savunmak olduğunu yineliyorum" dedi.

DOSYANIN ANAYASA MAHKEMESİ'NE GÖNDERİLMESİNİ İSTEDİ

Cemal'in avukatı Fikret İlkiz ise, Basın Kanunu'nun 11. maddesindeki genel yayın yönetmeninin cezai sorumluluğu hakkındaki düzenlemenin Anayasanın 38. maddesindeki “Suç ve cezalara ilişkin esaslar" hükmüne aykırı olduğunu belirtti. İlkiz, bu nedenle söz konusu yasa maddesinin AYM'ye gönderilerek iptal edilmesini, AYM'nin vereceği karara kadar davanın geri bırakılmasını talep etti. Heyet, bu talebi reddetti.

BERAAT VE PARA CEZASI

Duruşma sonunda mahkeme heyeti Hasan Cemal hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan beraat kararı verdi. Mahkeme Cemal'e "Terör örgütünün açıklamalarını yayınlamak" suçundan 1yıl hapis cezası verdi. Bu ceza sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle 10 aya indirildi. Bu ceza da i 6 bin lira adli para cezasına çevrilerek 10 taksitle ödenmesi kararlaştırıldı.

Görüntü Dökümü

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hasan cemal adliye koridorunda (izleyici telefonu)