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DHA İSTANBUL- GAMZE ÖZÇELİK'İN ŞEHİT ACISI

  *Oyuncu Gamze Özçelik'in bir süre önce karakolda ziyaret edip fotoğraf çektirdiği Piyade Uzman Çavuş Selim Topal, Fırat Kalkanı operasyonunda şehit düştü. * Özçelik, duygularını sosyal medya hesabında dile getirdi. İdris TİFTİKCİ...

DHA İSTANBUL- GAMZE ÖZÇELİK'İN ŞEHİT ACISI

 

*Oyuncu Gamze Özçelik'in bir süre önce karakolda ziyaret edip fotoğraf çektirdiği Piyade Uzman Çavuş Selim Topal, Fırat Kalkanı operasyonunda şehit düştü.

* Özçelik, duygularını sosyal medya hesabında dile getirdi.

İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL

Oyuncu Gamze Özçelik, geçtimiz ay Fırat Kalkanı Harekatı'nın yapıldığı bölgeye giderek askerlere destek olmuştu. Gamze Özçelik, o ziyareti sırasında askerler ile çektirdiği fotoğrafı instagram hesabından paylaşmıştı. Özçelik'in birlikte fotoğraf çektirdiği Piyade Uzman Çavuş Selim Topal'den acı haber geldi. Topal, DEAŞ'ın düzenlediği hain saldırıda şehit oldu.

Oyuncu Gamze Özçelik, instagral hesabından Şehit Selim Topal'ın fotoğrafını paylaşıp acısını dile getirdi.

Özçelik, duygularını şu sözlerle dile getirdi;

"Lütfen gerçek olmasın.. Daha geçen gün konuştuk seninle... Şehit olan, gazi olan arkadaşların için ağlıyordun, mazlumlara üzülüyor, savaş altında yoklukla savrulan çocuklar için dertleniyordun. Yazıyorum şimdi sana 'iyi misin' diyorum; cevap alamıyorum. 'İyi misin' lütfen yazsana?... Dostum oldun sen benim. Hayri de seninle miydi? Söylesen ya! Hep düşünürdüm 'sen şehit olsan ne yaparım' diye. Gönlü güzel, yüzü güzel insan. 'Umut olmak için oralardayız' diyordun hep... Sizde ki nasıl bir vefa? İki günde iki gönüldaşımı kaybettim... Neden böyle oluyor söylesen ya? Neden sizleri yolcu bile edemediğim, uzakta olduğum zamanlar da gidiyorsunuz biri bana açıklasa ya? Allah'ım ailesine sabır ver... Allah'ım... Ahh..."

Görüntü Dökümü:

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-Özçelik'in paylaşımları

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