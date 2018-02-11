Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Atak Helikopteri düştü 2 Şehit
Helikopter düştü 2 Şehit
aydınSes 'HER YER ENGEL' sayfasında gündeme getirmişti
aydınses uyarmıştı dinlemediler ÖLDÜ
Flash....!!!!! ABD'nin Katar Hava Üssü'de yüksek dereceli alarm...
ABD Hava Üssü'de yüksek dereceli...
Evinde boğazı kesilerek öldürüldü
Evinde boğazı kesilerek öldürüldü

DHA İSTANBUL - FUHUŞ VE İNSAN TİCARETİ OPERASYONUNDA 40 GÖZALTI

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu yapılan operasyonla, tehdit yoluyla fuhuşa sürüklendiği ve insan ticaretine maruz kaldığı belirtilen yabancı uyruklu 140 kadın kurtarıldı. İçinde eğlence mekanları ve otellerin de olduğu...

DHA İSTANBUL - FUHUŞ VE İNSAN TİCARETİ OPERASYONUNDA 40 GÖZALTI

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu yapılan operasyonla, tehdit yoluyla fuhuşa sürüklendiği ve insan ticaretine maruz kaldığı belirtilen yabancı uyruklu 140 kadın kurtarıldı. İçinde eğlence mekanları ve otellerin de olduğu 47 adrese eş zamanlı baskın yapılırken, 3'ü kadın 40 kişi gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL -
Fatih'te bazı eğlence mekanları ile otellerde yabancı uyruklu kadınların tehdit yoluyla fuhuşa sürüklendiği, ayrıca insan ticareti yapıldığı bilgisi üzerine emniyet güçleri yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip yaptı. Teknik ve fiziki takibin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ahlak ve Kumar Büro Amirliği Ekipleri bu gece operasyon için düğmeye bastı.
 
23 EĞLENCE MEKANI VE OTELİN KAPISINA MÜHÜR VURULDU
Ekipler, 250 polisin katılımıyla, Aksaray Mahallesi'nde yerleri önceden belirlenen 47 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda; 13 eğlence mekanı, 10 otel ve 24 dairede yabancı uyruklu toplam 140 kadın kurtarıldı. Operasyon sonucunda, kadınları tehditle fuhuşa sürüklediği iddiasıyla 3'ü kadın toplam 40 kişi de gözaltına alındı. Bu arada 23 eğlence mekanı ve otelin mühürlenerek kapatıldığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilirken, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
 
Görüntü Dökümü
-----------------------------------
- Polisin arama yapması 
- Gözaltına alınanlar
- Gözaltına alınanların eşyaları 
- Gayrettepe Şube'ye getirilen şüpheliler
- Genel ve detaylar
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314