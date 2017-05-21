DHA İSTANBUL - FİNAL MAÇINI DEV EKRANDA İZLEDİLER...(1)

Ali Kerem BENGİ / İstanbul

THY Euroleague Finali’nde temsilcimiz Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda final karşılaşması yapıyor. İstanbul'da birçok belediye meydanlarda dev ekranlar kurarak maçı izletti. Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda kurulan dev ekrandan yüzlerce kişi maçı izledi. Fenerbahçe formalarıyla gelerek meydanda toplananlar, meşaleler yakarak tezahuratlarda bulundu.

Zeytinbunu Veliefendi Hipodrumu'ndaki dev ekrandan da maçı izleyenler oldu. Buraya gelenler tribünlerde oturarak maçı izledi.

Görüntğ Dökümü:

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-Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda toplanarak maçı izleyenler

-Meşale yakarak tezahüratlarda bulunanlar

-Veliefendi'de tribünden maçı izleyenler

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