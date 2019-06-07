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DHA İSTANBUL - FİKİRTEPE'DE İKİ AİLE ARASINDAKİ KAVGADA EV YAKILDI (Geniş Haber)

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL - KADIKÖY Fikirtepe'de iki aile arasında kavga çıktı. Kavgaya karışan taraflardan bir aile üyesi hızını alamayarak tartıştığı ailenin evini yaktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden...

DHA İSTANBUL - FİKİRTEPE'DE İKİ AİLE ARASINDAKİ KAVGADA EV YAKILDI (Geniş Haber)

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL - KADIKÖY Fikirtepe'de iki aile arasında kavga çıktı. Kavgaya karışan taraflardan bir aile üyesi hızını alamayarak tartıştığı ailenin evini yaktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Olay, gece saat 23.00 sıralarında Fikirtepe Mahallesi Erler Sokak'ta meydana geldi. Çocukların kavga etmesi üzerine iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan ailelerden birinin üyesi diğer ailenin oturduğu evi ateşe verdi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri ile mahalle bekçileri sevk edildi. Evdeki yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
"ÇOCUK KAVGASI BÜYÜK KAVGAYA DÖNDÜ"
Kavgaya ve ardından çıkan yangına tanık olan bir mahalle sakini "Çocuk kavgası büyük kavgaya döndü. Büyük kavgadan sonra burada oturanlar evi yaktı. Bu ayıp bir şey. Böyle bir şey olamaz. Kâğıt toplayarak geçiniyorsunuz. Bir parça ekmek bulunca yiyorsun, bulamayınca aç kalıyorsun. Böyle şeyler ayıp bir şey. Herkes ekmeği ile geçiniyor. Bayram üstü kalp kırmaya gerek yok" dedi.
"MADDİ ZARARIMIZ VAR"
Başka bir mahalle sakini de, "Kimse kimseyi öldürmedi. Kimse kimseyi bıçaklamadı. Evimiz yandı sadece. Maddi zararımız var" diye konuştu.
"ÇOCUĞUMUN CANINI ZOR KURTARDIM"
Çıkan yangında evden son anda çocuğunu kurtardığını belirten Ahmet B. ise, "Ben çocuğumun canını zor kurtardım. Oradakilerin evleri var ama bizim evimiz yok. Komple yandı. Bunu yapan, bir kavgada evi yaktı. Bunu yapan belli. İki buçuk yaşında bir çocuğum var içerden zor kurtardım. Ama bunu yapan kasıtlı olarak yapıyor. İsmini söylemeyeceğim. Birbirlerinin üzerine atıyorlar suçu"  şeklinde konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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İtfaiyenin yangına müdahalesi
Çevredeki vatandaşlar
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