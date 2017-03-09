DHA İSTANBUL- FİGEN YÜKSEKDAĞ HAKİM KARŞISINDA

Özden ATİK, İstanbul

2015'te PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye teslim edilişinin yıl dönümünde, Saraçhane'de katıldığı toplantı ve yaptığı konuşmada "Yasadışı toplantı ve gösteriye katılmak", "Yasadışı örgütlerin propagandasını yapmak", "Suçu ve suçluyu alenen övme" suçlarını işlediği iddia edilen Figen Yüksekdağ, başka suçtan tutuklu bulunduğu Koceli F Tipi Cezaevi'nden görüntülü olarak hakim karşısına çıktı. Yüksekdağ savunmasında, "Şu anda yargılanmamda hiçbir hukuki kriter yoktur. Eğer hukuk diye bir kavram var olduğunu söylüyorsanız; ben hala milletvekiliyim ve HDP Eş Genel Başkanıyım" dedi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmayı HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ile Danimarka Kızıl-Yeşil Parti Milletvekili Jakob Solvhoj ve Belediye Meclis Üyesi Steen Andersen Brondby de izledi.

"ŞOVA ÇEVİRMEYİN"

Kerestecioğlu duruşma başlarken Adalet Bakanlığı'nın izin vermemesi nedeniyle Yüksekdağ ile görüşemediklerini söyleyerek "Merhaba" demek istediğini belirtti. Ancak Mahkeme Başkanı, "Şova çevirmeyin" diyerek izin vermedi. Sanık avukatlarından Yıldız İmrek, Figen Yüksekdağ'ın dokunulmazlığının kaldırılmasının Anayasa'nın 83. maddesindeki yasama sorumsuzluğu ilkesine aykırı olduğunu belirterek Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurunun sonucunun beklenmesini talep etti. Heyet, Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşürülmüş olmasını gerekçe göstererek bu talebi reddetti.

"HUKUK VARSA BEN HALA MİLLETVEKİLİYİM"

Figen Yüksekdağ savunmasına, "Tüm kadınların, Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" diyerek başladı. Yüksekdağ, "Tüm kadınlar özgür olduğunda bütün Türkiye özgürlüğüne kavuşacak" dedi. Siyasette de kadına yönelik şiddetin sürdüğünü belirten Yüksekdağ, "HDP bir kadın partisidir. Kadın ve erkeğin bütün organlarda eşit söz sahibi olduğu bir partidir. Bana dönük geliştirilen operasyonların her birisi kadının eşit temsiline yönelik saldırıdır" diye konuştu. Yüksekdağ, "Şu an Türkiye'de Anayasasızlık dönemi yaşanıyor. Tam bir hukuksuzluk yaşanıyor. Siz de biliyorsunuz ki, kanun demek hukuk demek değildir. Ama bugün Kanun Hükmünde Kararnameler kanun kılığına girmişler. Bugün Anayasa'nın köküne dinamit yerleştirmişler ve toz duman olmuştur. Şu anda yargılanmamda hiçbir hukuki kriter yoktur. Eğer hukuk diye bir kavram var olduğunu söylüyorsanız; ben hala milletvekiliyim ve HDP Eş Genel Başkanıyım" dedi. Yüksekdağ 2015'te katıldığı toplantı nedeniyle suçu ve suçluyu övmekle suçlandığını söyleyerek "Bu açıklamayı yaptıktan 12 gün sonra Dolmabahçe mutabakatı yapıldı. O zaman daha yumuşak bir iklimde yapılan açık hava toplantısındaki bir konuşmamdır. Kriminalize etme çabası haksızlıktır" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Yüksekdağ'ın avukatı Sezin Uçar ise müvekkili hakkında Mersin'de benzer bir dava açıldığını, bu sebeple dosyaların birleştirilmesini talep etti. Mahkeme de duruşma savcısına birleştirme talebine ilişkin görüşünü hazırlaması için süre vererek, duruşmayı 11 Nisan'a erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamade, Saraçhane'de 15 Şubat 2015'te, PKK terör örgütü lideri Öcalan'ın yakalanarak teslim edilişini protesto eylemine katılan Figen Yüksekdağ'ın "Yasadışı toplantı ve gösteriye katılmak, "Yasadışı örgütlerin propagandasını yapmak", "Suçu ve suçluyu alenen övme" suçlarından 1,5 yıldan 10 yıla kadar hapsi talep ediliyor.