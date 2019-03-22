DHA İSTANBUL - FETÖ SORUŞTURMASINDA 114 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI (1)

İstanbul

İstanbul merkezli FETÖ soruşturmasında aralarında çok sayıda avukatın da bulunduğu 114 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ/PDY'nin yargı yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada Ankara ve İstanbul'da "Hücresel Hakim ve Savcı Çalışma Evleri" oluşturulduğu belirlendi. Bunun üzerinede 37 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerinden 108'inin avukatlık yaptığı belirtildi. 137 adreste yapılan operasyonda şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

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