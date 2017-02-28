DHA İSTANBUL - FETÖ SANIĞI “ÇOCUĞUNUN RAHATSIZLIĞI" GEREKÇESİYLE TAHLİYE EDİLDİ

*Mahkeme heyeti, sanıklardan İsmail Özsoy'u küçük yaşta ciddi ameliyat geçirmiş ve halen rahatsızlığı devam eden çocuğunun bulunmasını, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ve suç vasfının ileride sanık lehine değişme ihtimali gerekçeleriyle tahliyesine karar verildi.

* Sanık İsmail Özsoy'a yurtdışına çıkış yasağı da konuldu.

Haber: Serpil KIRKESER - Özden ATİK / İstanbul

Fetullahçı Terör Örgütü'ye (FETÖ) mensup oldukları iddiasıyla Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında açılan 3'ü tutuklu 13 sanık hakkında açılan davanın 2. duruşması görüldü. İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Yavuz Arslan, Yusuf Kasarcı ve İsmail Özsoy katıldı.



“FETÖ / PDY ÜYESİ DEĞİLİM"

Duruşmada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Silivri Cezaevi'nden ifade veren sanık Yavuz Arslan, “Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. FETÖ / PDY'nin üyesi değilim. 7 aydır tutukluyum. Tahliyeme ve beraatime karar verilsin" dedi.



“ÖRGÜT LİDERİNİN ÇAĞRISI DOĞRULTUSUNDA HERHANGİ BİR HESAP AÇMADIM"

Tutuklu sanık Yusuf Kasarcı da “Uzun yıllardır Ipone marka telefon kullanmaktayım. Bu marka telefonu dışarıdan herhangi bir program yüklenmesi teknik olarak mümkün değildir. "Bylock" konusundaki tespitin doğru olmadığı kanaatindeyim. Yine Bank Asya'daki hesabımı daha önce açmıştım. Örgüt liderinin çağrısı doğrultusunda herhangi bir hesap açmadım. Çocuklarımın ve ailemin bana ihtiyacı vardır. Daha önce çalıştığım bu örgüt ile bağlantılı kurumlardan 2011 yılında işten çıkarıldım. 7 ay işsizlik maaşı aldım. O tarihten bu yana herhangi bir irtibatım yoktur. Tahliyeme karar verilsin" diye konuştu.

“KAFATASINDAN CİDDİ BİR AMELİYAT GEÇİRDİ"

Tutuklu sanık İsmail Özsoy da "Bylock" programını kullanmadığını anlatarak, “Kullanmış isem mesaj dökümü veya herhangi bir şey ortada yoktur. Kamu görevinden ihraç edildim. Eşimin herhangi bir işi yoktur. Küçük çocuklarım vardır. Birinin sağlık sorunları vardır. Eşimin ve çocuklarımın bana ihtiyacı vardır. Kaçma şüphesi hiçbir zaman söz konusu değildir" dedi. Özsoy'un avukatı Sedat Şanlı da müvekkilinin çocuklarından birinin kafatasından ciddi bir ameliyat geçirdiğini ve tedavi sürecinin sürdüğünü söyleyerek, “Müvekkilimin tahliyesine karar verilsin" şeklinde konuştu.

BİR TAHLİYE KARARI

Üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, suç vasfının ileride sanık lehine değişme ihtimali ile sanığın küçük yaşta ciddi ameliyat geçirmiş ve halen rahatsızlığı devam eden çocuğunun bulunması da dikkate alınarak sanıklardan İsmail Özsoy'un tahliyesine karar verildi. İsmail Özsoy'un yurtdışına çıkış yasağı koyan mahkeme heyeti, diğer sanıklar Yavuz Arslan ve Yusuf Kasarcı'nın tahliye talebini de reddetti. Duruşma 24 Mart saat 10.00'a erteledi.

İDDİANAME

İddianamede, şüphelilerden 4'nün örgütün şifreli haberleşme programı olan "Bylock" kullanıcısı olduğu diğer şüphelilerinde "Bylock" kullanıcılarıyla yoğun görüşme yaptıkları belirtildi. Şüphelilerin örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatı sonrasında Bank Asya'da hesap açtıkları veya var olan hesaplarına yüklü miktarda para yatırdıkları vurgulandı. İddianamede, yapılan operasyonda bazı şüphelilerden 1 dolar ele geçirildiği, el koyulan şüphelilerin telefonunda yapılan incelemelerde örgüte ilişkin paylaşımların ve ifadelerin yer aldığı anlatıldı. İddianamede, şüphelilerin 17/25 Aralık sürecinden önce BDDK, SPK, TİB ve Maliye Bakanlığı gibi kritik yerlerde çalıştıkları, daha sonra da Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimin'e geçtikleri, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildikleri belirtildi. İddianamede şüpheli Burak Tekalan'ın ise firari olduğu belirtiliyor. İddianamede 13 şüpheli hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

