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DHA İSTANBUL- FETÖ'NÜN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPILANMASI İDDİANAMESİ TAMAMLANDI

  - 21'i tutuklu 83 öğretim görevlisi hakkında, "Terör örgütüne üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Haber: Ümit TÜRK / İstanbul FETÖ'nün Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına...

DHA İSTANBUL- FETÖ'NÜN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPILANMASI İDDİANAMESİ TAMAMLANDI

 

- 21'i tutuklu 83 öğretim görevlisi hakkında, "Terör örgütüne üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul

FETÖ'nün Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, 21'i tutuklu 83 öğretim görevlisi hakkında, "Terör örgütüne üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından FETÖ'nün akademik yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, örgütün Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede, öğretim görevlisi olan 21'i tutuklu 83 şüpheli hakkında, "Terör örgütü üyeliği" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerden bir kısmının Bylock kullanıcısı olduğu, bir kısmının ise FETÖ'nün talimatı ile TMSF'ye devredilmeden önce Bank Asya'ya yüksek miktarda paralar yatırdıkları iddialarına yer verilmişti. Bazı şüphelilerin de Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildikleri öğrenilmişti.

 

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